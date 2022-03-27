Наводчик из Кировской области совершил подвиг на Украине

Указом президента Российской федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом мужества награжден ефрейтор Головин Дмитрий Сергеевич.

В субботу замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров провел церемонию награждения раненых бойцов в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

Медали от имени президента он вручил 8 военнослужащим. Среди них был один кировчанин — ефрейтор Дмитрий Головин. Ему, прямо на больничной кровати, генерал-полковник прикрепил на грудь орден Мужества.

— Дима, от имени Верховного главнокомандующего я тебя награждаю, поздравляю и желаю выздороветь, встать на ноги, — обратился генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

— Служу Отечеству, — ответил ефрейтор.

Евкуров поинтересовался у бойца откуда он родом и кто ждет его дома.