Найденных в Кировской области медвежат выпустят в лес

В тверском центре спасения медвежат-сирот кипит работа. Сотрудники готовятся к важному шагу — выпустить в дикую природу своих медвежат. Среди животных есть и те, кто появился на свет в Кировской области.

Напомним, в марте в центр доставили крошечных медвежат из Опаринского района. Их нашли рабочие во время лесозаготовительных работ. Чтобы малыши выжили, их отправили в центр спасения медвежат-сирот.

Сейчас пришло время прощаться с ними. Животные уже окрепли и готовы к самостоятельной жизни. Сотрудники центра создают все условия, чтобы медведи на протяжении своего взросления чувствовали себя как в лесу. Поэтому выход в природу не будет для них стрессом.

Однако перед тем, как отпустить подопечных в лес, их тщательно обследовали ветеринары. Вердикт медиков — все медведи здоровы и готовы к жизни в природе.

Фото: vk.com/club174942062