Найденный в Лянгасово ребенок лежал в сугробе вместе с матерью

Подробности резонансного инцидента озвучил детский омбудсмен Владимир Шабардин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, 22 февраля в Лянгасово прохожие нашли в сугробе грудного ребенка. Малыш замерз и плакал. Муж и жена забрали малыша домой, отогрели и вызвали полицию.

По словам Владимира Шабардина, мать с ребенком шли от родственников после праздника. В какой-то момент женщина оказалась в сугробе вместе с ребенком. Там их и нашли прохожие. Об этом написал местный паблик, умолчав, впрочем, о причинах случившегося и о самой женщине.

В настоящее время малыш и его мать находятся в больнице. Жизни и здоровью обоих ничто не угрожает благодаря неравнодушным прохожим.

Как уточнил детский омбудсмен, семья благополучная и раньше в поле зрения полиции и опеки не попадала. Нареканий к жилищным условиям семейной пары нет.

Вопрос об изъятии ребенка из семьи и лишении матери родительских прав не стоит, подчеркнул Шабардин. Тем не менее полиция проведет проверку случившегося.