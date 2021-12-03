Найденный в области «рыбоящер» может оказаться представителем ранее неизвестного вида

Полевой сезон у вятских охотников за древностями обычно длится около четырёх месяцев. Он начинается весной, сразу после завершения паводка. А оканчивается поздней осенью, нередко с первым снегом.

В этом году, как сообщил директор Вятского палеонтологического музея Алексей Торопов, сезон получился длинным (с погодой повезло), разноплановым и продуктивным. Ежегодные плановые работы на Котельничском местонахождении дали сразу 6 интересных находок. А выезд на север региона для осмотра памятников природы также получился не менее (может, даже более) «урожайным» — отсюда палеонтологи вернулись с черепами лабиринтодонтов. Кроме того, в Нагорском районе – впервые в истории региона – был обнаружен целый скелет ихтиозавра, морской рептилии юрского периода.

Впрочем, обо всём по порядку…

Что нашли на Котельничском местонахождении

3 частично сохранившихся скелета парейазавров дельтавятий, 3 развала скелетов мелких древолазающих рептилий суминий.

Плановые работы палеонтологов под Котельничем шли в течение всего лета. Первый раз выехали на разведку сюда 31 мая, а последние раскопки произвели 26 сентября.

В работе исследователям помогали волонтёры из Кирова, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Ихтиозавр из Синегорья

Владимир Масютин, научный сотрудник музея, в ходе разведки на памятнике природы «Синегорские горючие сланцы» (Нагорский район) обнаружил скелет ихтиозавра юрского периода (это существо обитало здесь примерно 150 миллионов лет назад).

Сотрудники и волонтёры музея совершили сюда две экспедиции, во время которых извлекли скелет, а затем перевезли его в Киров для дальнейшей препарации в музее. Этот этап, кстати, уже начался — также при помощи волонтёров музея.

Работы займут ориентировочно 1,5-2 года. По итогам исследований профессиональные учёные проведут описание находки — возможно, это окажется новый вид ихтиозавра.

В слоях, в которых залегал скелет ихтиозавра, также обнаружено большое количество аммонитов, белемнитов, плеченогих и других окаменелых следов животного мира тех времён. Именно благодаря им можно с достаточной точностью определить возраст этого «рыбоящера».

Кости искали не только в Кировской области

Поиски костей древних существ Вятский палеонтологический музей вёл не только в нашей области. Поездки на музейные палеонтологические конференции в пермский Кунгур и свердловский Красноуфимск позволили исследователям эффективно поработать на точках в соседних регионах.

В Красноуфимске директор музея Алексей Торопов и научные сотрудники Владимир Масютин и Илья Шумов осмотрели несколько карьеров с морской фауной (которая была здесь более 283 миллионов лет назад). Среди находок кировчан – растения; одиночные и колониальные кораллы, губки, плеченогие, древние головоногие.

В Кунгуре представители Вятского палеонтологического музея тоже вели поиски древней флоры. Здесь удалось обнаружить семена древних растений и примитивные древние семенные растения. В их числе, например, – гинкгофиты, дальние родственники современного растения гинкго.

Также фонды музея продолжали пополнять дарители – жители и гости Кирова и области, которым удалось обнаружить окаменелости во время прогулок, путешествий или на рыбалке.

27 лет исполнилось Вятскому палеонтологическому музею в ноябре.

Кто такие ихтиозавры

Первые ихтиозавры появились около 250 млн лет назад и довольно быстро распространились по планете.

Окраска ихтиозавров была либо равномерно темная с синеватым оттенком, либо классическая противотень (белый низ, темный верх). В длину ихтиозавры достигали в среднем 2-4 м.

Ихтиозавры были самыми быстрыми морскими рептилиями. Высокую скорость обеспечивали сильные быстрые движения хвоста. Возможно, они даже могли выпрыгивать из воды подобно дельфинам.

Предполагается, что некоторые ихтиозавры могли охотиться на значительных глубинах и погружаться на 1,5 км и более.

Останки ихтиозавров найдены по всему миру, в России хорошие окаменелости встречаются в Поволжье.

Кто такие лабиринтодонты