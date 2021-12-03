Найденный в области «рыбоящер» может оказаться представителем ранее неизвестного вида

Полевой сезон у вятских охотников за древностями обычно длится около четырёх месяцев. Он начинается весной, сразу после завершения паводка. А оканчивается поздней осенью, нередко с первым снегом.
В этом году, как сообщил директор Вятского палеонтологического музея Алексей Торопов, сезон получился длинным (с погодой повезло), разноплановым и продуктивным. Ежегодные плановые работы на Котельничском местонахождении дали сразу 6 интересных находок. А выезд на север региона для осмотра памятников природы также получился не менее (может, даже более) «урожайным» — отсюда палеонтологи вернулись с черепами лабиринтодонтов. Кроме того, в Нагорском районе – впервые в истории региона – был обнаружен целый скелет ихтиозавра, морской рептилии юрского периода.
Впрочем, обо всём по порядку…
Что нашли на Котельничском местонахождении
3 частично сохранившихся скелета парейазавров дельтавятий, 3 развала скелетов мелких древолазающих рептилий суминий.
Плановые работы палеонтологов под Котельничем шли в течение всего лета. Первый раз выехали на разведку сюда 31 мая, а последние раскопки произвели 26 сентября.
В работе исследователям помогали волонтёры из Кирова, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
Ихтиозавр из Синегорья
Владимир Масютин, научный сотрудник музея, в ходе разведки на памятнике природы «Синегорские горючие сланцы» (Нагорский район) обнаружил скелет ихтиозавра юрского периода (это существо обитало здесь примерно 150 миллионов лет назад).
Сотрудники и волонтёры музея совершили сюда две экспедиции, во время которых извлекли скелет, а затем перевезли его в Киров для дальнейшей препарации в музее. Этот этап, кстати, уже начался — также при помощи волонтёров музея.
Работы займут ориентировочно 1,5-2 года. По итогам исследований профессиональные учёные проведут описание находки — возможно, это окажется новый вид ихтиозавра.
В слоях, в которых залегал скелет ихтиозавра, также обнаружено большое количество аммонитов, белемнитов, плеченогих и других окаменелых следов животного мира тех времён. Именно благодаря им можно с достаточной точностью определить возраст этого «рыбоящера».
Кости искали не только в Кировской области
Поиски костей древних существ Вятский палеонтологический музей вёл не только в нашей области. Поездки на музейные палеонтологические конференции в пермский Кунгур и свердловский Красноуфимск позволили исследователям эффективно поработать на точках в соседних регионах.
В Красноуфимске директор музея Алексей Торопов и научные сотрудники Владимир Масютин и Илья Шумов осмотрели несколько карьеров с морской фауной (которая была здесь более 283 миллионов лет назад). Среди находок кировчан – растения; одиночные и колониальные кораллы, губки, плеченогие, древние головоногие.
В Кунгуре представители Вятского палеонтологического музея тоже вели поиски древней флоры. Здесь удалось обнаружить семена древних растений и примитивные древние семенные растения. В их числе, например, – гинкгофиты, дальние родственники современного растения гинкго.
Также фонды музея продолжали пополнять дарители – жители и гости Кирова и области, которым удалось обнаружить окаменелости во время прогулок, путешествий или на рыбалке.
Кто такие ихтиозавры
- Первые ихтиозавры появились около 250 млн лет назад и довольно быстро распространились по планете.
- Окраска ихтиозавров была либо равномерно темная с синеватым оттенком, либо классическая противотень (белый низ, темный верх). В длину ихтиозавры достигали в среднем 2-4 м.
- Ихтиозавры были самыми быстрыми морскими рептилиями. Высокую скорость обеспечивали сильные быстрые движения хвоста. Возможно, они даже могли выпрыгивать из воды подобно дельфинам.
- Предполагается, что некоторые ихтиозавры могли охотиться на значительных глубинах и погружаться на 1,5 км и более.
- Останки ихтиозавров найдены по всему миру, в России хорошие окаменелости встречаются в Поволжье.
Кто такие лабиринтодонты
- Лабиринтодонты — семейство гигантских лягушкообразных ящеров.
- По форме тела больше всего походили на лягушек, но достигали громадных размеров и весьма часто были покрыты кожистым панцирем.
- Основная часть лабиринтодонтов обитала на Земле в Палеозойскую и Мезозойскую эры (390–150 миллионов лет назад).
- У большинства из них были короткие конечности, крупная голова и относительно короткий хвост.
- Разные виды лабиринтодонтов оставаясь земноводными, имели тем не менее разную степень зависимости от водной и от сухопутной среды обитания. Некоторые линии лабиринтодонтов остались или вторично стали полностью водными.