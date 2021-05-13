Найдено тело мальчика, который утонул в апреле

Трагедия произошла в посёлке Мурыгино 19 апреля.

Накануне жители посёлка Мурыгино сообщили, что в реке найдено тело 10-летнего ребёнка. Утонул мальчик ещё 19 апреля. Сразу же были организованы поиски. На место прибыли водолазы.

По данным УМВД, всё случилось на речке Медянке. Двое друзей приехали туда на велосипедах. Оставив транспорт на снегу, они отправились на лёд. Лёд, который уже начал таять, провалился под приятелями. Они оба оказались в воде. Один сумел выбраться, второй нет.

Начались поиски. Они продолжались до этой недели. Сейчас река уже полностью очистилась ото льда и тело найти удалось.

Ранее мы писали, что в Кировской области дети чуть не провалились под лёд.

Фото из открытых источников