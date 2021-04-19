Найдены подростки, которые утроили большой костёр на кладбище

Юношам ещё нет 16 лет. Они решили ради развлечения поджечь крест на месте погребения умерших.

В соцсетях появились фотографии юношей с огненным крестом, а также на фоне полыхающего костра. Пользователи интернета сразу же заметили, что снимки были сделаны на кладбище.

Также определено точное место погребения усопших. Кладбище располагается у посёлка Даровского. Именно там ребята устроили свою хулиганскую выходку.

Фотографии вызвали большой общественный резонанс. К делу подключились правоохранители. Как уточнили в УМВД России по Кировской области, была проведена проверка.

Выяснилось, что подростки действительно устроили на кладбище в Даровском костёр. Они сожгли деревянный крест и венок. После чего устроили фотосессию.

В полиции рассказали, что инцидент произошёл ещё в марте. Причастны к нему двое местных жителей. Юношам нет 16 лет. Но им грозит ответственность. Вопрос о наказании решается.

Фото: vk.com/zlo43