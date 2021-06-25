Найти источник запахов в Кирове помогут ученые

К анализу запахов в Кирове хотят привлечь ученых. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора на комиссии кировской гордумы.

За месяц в Кирове поступило более 500 жалоб на неприятные запахи. Как отметила начальник отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Людмила Мальцева, это проблема десятилетий. При этом во время проверок превышения концентрации загрязняющих веществ зачастую не выявляется.

— Запах есть – превышения ПДК нет. Это самое проблемное в этой проблеме. Запах не нормируется ни одним законодательством, — сказала Людмила Мальцева.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что большинство запахов и кировчане, и ведомства связывают с ООО «ДИОН», уже не раз оштрафованным за различные нарушения.

— В 2020 году они не работали, проблем с запахами было меньше.

Предприятия, осуществляющие выбросы дурнопахнущих веществ, давно известны. Только в юго-западном районе Кирова 11 таких промплощадок. Самыми крупными источниками запахов сероводорода являются «ДИОН» — 42,4 процента и агрофирма «Дороничи» — 56 процентов. Также незначительный вклад дают ПАО «Т Плюс», «Красногорский» и «Куприт».

К поиску виновника запахов Людмила Мальцева предложила привлечь ученых.

— Мы обращались в 2 научно-исследовательских института. Они ответили, что готовы взять на себя работу по выявлению источников запахов. Мы предложим представителям предприятий встретиться для обсуждения данного вопроса. Другого выхода не вижу.

Как отметил представитель природоохранной прокуратуры, на предприятии «ДИОН» в настоящее время проходит очередная проверка.

— В связи с ростом числа жалоб проводятся проверки деятельности предприятия ДИОН. Проверки пока не завершены, но хотел бы отметить, что инспекторам контролирующих органов препятствий не оказывается, они получают доступ на предприятие, — сказал заместитель Кировского межрайонного природоохранного прокурора Антон Казаков.

Об итогах проверки говорить пока рано, но предварительно установлено, что «ДИОН» в течение длительного времени не осуществляет контроль за состоянием воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. Между тем, ранее между предприятием и областным правительством было заключено соглашение о модернизации очистных сооружений.

— Мы не видим, что эти обязательства выполняются. Количество жалоб жителей юго-западного микрорайона на неприятные запахи в последнее время значительно увеличилось, — сказала глава города Елена Ковалева.

Как пояснили представители «ДИОН», на выполнение пунктов соглашения повлияла пандемия. На сегодняшний день работа очистных сооружений приостановлена в связи с проверками.

По итогам заседания депутаты гордумы традиционно предложили усилить контроль за работой предприятия и продолжать непрерывный мониторинг ситуации. Идею с привлечением ученых собравшиеся также одобрили, но по срокам ясности пока нет.