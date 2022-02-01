Назначен новый замначальника УМВД России по Кировской области

В Кировской области назначен новый заместитель начальника УМВД. Им стал полковник Анатолий Ситников.

Нового сотрудника представил коллегам начальник областного УМВД Константин Селянин на оперативном совещании 1 февраля. В Кирове Анатолий Ситников прибыл из Оренбурга.

Анатолий Ситников родился в Оренбурге в 1968 году. Получил 3 высших образования – окончил зенитное ракетное училище ПВО, МГЮА и в Академию МВД России. В органах работает с 1993 года. Ранее занимал должность начальника штаба УМВД России по Оренбургской области.

За хорошую службу Анатолий Ситников был отмечен ведомственными наградами МВД России, а также медалью «За отличие в охране общественного порядка».