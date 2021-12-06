Назначен новый руководитель «Кванториума» в Омутнинске

Инна Гетало назначена руководителем детского технопарка «Кванториум» в Омутнинске.

Ранее она работала инженером на местном металлургическом заводе.

С назначением Инну Гетало поздравили Сергей Курков, директор по социальным вопросам АО «ОМЗ», и Ярослав Пивоваров, директор Центра технического творчества, структурным подразделением которого является «Кванториум».

Детский технопарк открылся в Омутнинске в 2018 году. До нынешнего назначения его возглавлял Эдуард Полухинских.

«Кванториум» — это новая модель системы дополнительного образования для детей от 7 до 18 лет. Она формирует изобретательское, креативное и продуктивное мышление. Среди направлений — «IT», «Аэро», «Нано», «Промдизайн», «Промробо», «Хайтек». Дополнительно преподаются технический английский

язык и квантошахматы.

Фото vk.com/kvant_omutninsk