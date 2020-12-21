Назначена новая дата прямой линии губернатора Кировской области Игоря Васильева

Ранее анонсировалось, что мероприятие пройдёт 23 декабря. Его перенесли.

Прямая линия губернатора Кировской области пройдет 25 декабря с 19 до 20 часов. Транслировать мероприятие будет телеканал «Россия 24» и сайт ГТРК «Вятка».

Прием вопросов в письменном виде уже завершен. Однако желающие могут позвонить на прямую линию по бесплатному телефону 8 (800) 300-83-01 и задать свой вопрос.

Вопросы, с которыми обращаются к губернатору жители Кировской области, касаются строительства школ, развития спорта, платы за коммунальные услуги, транспорта, коронавирусных ограничений и, по традиции, перевода часов на «кировское» время.

Больше всего в группе лайков «ВКонтакте», где принимались вопросы к прямой линии, набрал вопрос мамы маленького Степана Заплаткина. Мальчику требуется дорогостоящее лекарство для лечения спинальной мышечной атрофии.