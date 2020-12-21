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Назначена новая дата прямой линии губернатора Кировской области Игоря Васильева

Маргарита Барамзина Власть, Выбор редакции, Новости

Ранее анонсировалось, что мероприятие пройдёт 23 декабря. Его перенесли.

Прямая линия губернатора Кировской области пройдет 25 декабря с 19 до 20 часов. Транслировать мероприятие будет телеканал «Россия 24» и сайт ГТРК «Вятка».

Прием вопросов в письменном виде уже завершен. Однако желающие могут позвонить на прямую линию по бесплатному телефону 8 (800) 300-83-01 и задать свой вопрос.

Вопросы, с которыми обращаются к губернатору жители Кировской области, касаются строительства школ, развития спорта, платы за коммунальные услуги, транспорта, коронавирусных ограничений и, по традиции, перевода часов на «кировское» время.

Больше всего в группе лайков «ВКонтакте», где принимались вопросы к прямой линии, набрал вопрос мамы маленького Степана Заплаткина. Мальчику требуется дорогостоящее лекарство для лечения спинальной мышечной атрофии.

— Прошу организовать срочное размещение рекламных листовок в общественном транспорте городов области, на баннерах в городах области, в местных газетах, телеканалах и радиостанциях. Организовать нам личную встречу с владельцами или руководителями крупных успешных предприятий области и ходатайствовать за нас перед ними, — написала мама Степана Елена.

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Маргарита Барамзина