Назначено новое судебное заседание над бывшим главой Кирова Владимиром Быковым

Накануне состоялось предварительное слушание.

Оно длилось около 4 часов. Оно прошло под закрытыми дверями. Журналистов в зал не пускали. С журналистами Владимир Быков пообщался перед слушанием. Заявил, что не признаёт вину. После слушания его адвокаты заявили, что мера пресечения остаётся прежней. На бывшего главу города наложен запрет определённых действий.

Известно, что первое судебное заседание назначено на следующую неделю. Рассмотрение дела по существу начнётся 28 декабря.

Напомним, бывшего мэра задержали год назад. Его обвиняют сразу по 4 статьям Уголовного кодекса. Это мошенничество, пособничество в мошенничестве, получение взятки и организация растраты. Все – в особо крупном размере. Уголовное дело теперь уже бывшего чиновника растянулось на 70 томов.

Фото: yandex.ru