Назван подрядчик, который достроит школу на Пролетарской в Кирове

Достраивать школу на улице Пролетарской, 11а в Кирове будет компания из Чебоксар ООО «Арман-С». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подрядчик выиграл повторный аукцион, обойдя компанию «Стройтек». Ему предстоит завершить работы по реконструкции здания МБОУ МУК №4 под школу на 300 учащихся. Стоимость работ составит 208,3 миллиона рублей.

Как сообщалось ранее, вероятнее всего, это будет второй корпус одной из школ города. Изначально завершение строительства было намечено на декабрь 2021 года, но сроки сдвинулись из-за роста цен на стройматериалы.