Назван подрядчик, который украсит Театральную площадь к Новому году

В Кирове определили подрядчика, который оформит Театральную площадь к Новому году – 2022. Им стал ИП Пивоваров И.В. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заявка предпринимателя стала единственной на аукционе. В 2019 году он уже занимался оформлением главной площади Кирова к новогодним праздникам.

Начальная стоимость контракта на украшение «Театралки» составляла 9812200 рублей. Подрядчик предложил цену почти на 50 тысяч меньше.

За указанные деньги подрядчик установит новогоднюю ель, световые композиции с цифрами года «2022» и «Звезды», композицию «Дед Мороз и Снегурочка», 2 горки для малышей и подростков «Ладья» и «Жар-птица». Часть конструкций и украшений будет использована с прошлого года.