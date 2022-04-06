Названа дата оглашения приговора экс-директору спортшколы Дмитрию Логиновскому

В Октябрьском районном суде Кирова завершились прения по уголовному делу бывшего директора спортшколы «Юность» Дмитрия Логиновского.

Напомним, он обвиняется по нескольким статьям УК РФ и в полутора десятках преступных эпизодов. Прокуратура запросила для подсудимого 10 лет лишения свободы, и 1,8 млн рублей на возмещение ущерба бюджету, а также штраф.

На сей раз свою версию событий озвучила сторона защиты. Она предлагала заслушать еще какие-то свидетельские показания, но судья счел это лишней попыткой затягиванием процесса, начатого полтора года назад. Не считая досудебного следствия, занявшего тоже более года.

Последнее слово предоставили и самому Дмитрию Геннадьевичу. Он по-прежнему настаивает, что подвергся оговору. Якобы не присваивал ни денег, ни материальных ценностей (некоторые нашли в его гараже), взяток не вымогал и не получал, хотя был задержан сотрудниками УФСБ при получен таковой в 84000 рублей, фиктивные документы о проведении сторонними организациями услуг школу оплачивать не принуждал… Думал исключительно о детях и спорте.

Чья версия прозвучала убедительнее, станет известно 14 апреля. Суд удалился в совещательную комнату.

Фото: УФСБ по Кировской области.