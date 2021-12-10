Названы «Лучшие работники по профессии-2021» в Кировской области

Постановление о присвоении 64 работникам предприятий и организаций области почётных званий подписано председателем правительства региона Александром Чуриным и председателем Федерации профсоюзных организаций Кировской области Алексеем Русских.

10 декабря в Кирове подведут итоги областного смотра-конкурса «Лучший работник по профессии 2021 года». Имена земляков, особенно отличившихся в своих сферах в уходящем году, назовут на торжественном мероприятии в Вятской филармонии в рамках празднования Дня Кировской области.

АБРАМОВСКОМУ Андрею Александровичу,

лесничему Яхреньгского сельского участкового лесничества Пинюгского лесничества («Кировский центр лесного хозяйства»), Подосиновский район;

АСАДОВОЙ Алине Надировне,

учителю истории и обществознания средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов № 66, г.Киров;

БАКИНУ Сергею Николаевичу,

начальнику Гирсовской пожарно-химической станции 3 типа («Кировская база авиационной и наземной охраны лесов»), Юрьянский район;

БАННИКОВОЙ Татьяне Петровне,

заведующему клинико-диагностической лабораторией «Кировского областного клинического перинатального центра»;

БАШМАКОВОЙ Светлане Борисовне,

и.о. заведующего кафедрой дефектологии, руководителю учебно-методического центра по работе с инвалидами Педагогического института «Вятского государственного университета»;

БЕРЕЗИНОЙ Людмиле Степановне,

бригадиру норковой бригады № 2 «Звероводческого племенного хозяйства «Вятка», Слободской район;

БОЛТАЧЕВОЙ Галине Ивановне,

сортировщику шпона и фанеры 4 разряда участка по производству шпона АО «Красный якорь», г. Слободской;

ВАРИНОЙ Светлане Владимировне,

учителю истории и обществознания средней общеобразовательной школы с. Гордино Афанасьевского района;

ВОЖЕГОВОЙ Ирине Витальевне,

воспитателю «Детского сада № 72» г. Кирова;

ГУЛИНОЙ Юлии Юрьевне,

старшей медицинской сестре третьего травматологического отделения «Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии»;

ДЕНИСОВОЙ Галине Петровне,

старшей медицинской сестре отделения милосердия «Рублёвского дома-интерната», г. Киров;

ДОЛИНИНОЙ Марии Александровне,

консультанту отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области;

КАЛИНИНОЙ Светлане Александровне,

учителю-дефектологу (сурдопедагогу) «Школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Киров;

КАНИВЕЦ Анне Викторовне,

помощнику председателя Арбитражного суда Кировской области;

КАРАВАЕВОЙ Марине Васильевне,

инженеру-конструктору 1 категории АО «Кировский машзавод 1 Мая»;

КАТАРГИНУ Константину Сергеевичу,

оператору лесозаготовительной техники ООО «СИГМА ЛЕС», Верхнекамский район;

КЛИМОВУ Александру Анатольевичу,

наладчику станков с программным управлением цеха № 08 АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК»;

КЛЫГИНУ Виктору Леонидовичу,

газорезчику 5 разряда ремонтно-механического цеха АО «Омутнинский металлургический завод»;

КЛЮКИНОЙ Татьяне Петровне,

управляющему делами администрации Унинского района Кировской области;

КОРЖАВИНУ Андрею Владимировичу,

ведущему инженеру-технологу производства продукции гражданского назначения акционерного общества «Завод «Сельмаш»;

КОРОЛЕВОЙ Ольге Леонидовне,

заведующему отделением – врачу-терапевту участкового цехового врачебного участка «Медико-санитарной части № 52» Федерального медико-биологического агентства, г. Кирово-Чепецк;

КОРОСТЕЛКИНУ Роману Андреевичу,

водителю троллейбуса 2 класса АО «Автотранспортное предприятие», г. Киров;

КОСТЫЛЕВОЙ Анне Сергеевне,

педагогу-психологу детского сада «Светлячок», пгт Мирный Оричевского района;

КОЧАНОВОЙ Елене Ивановне,

библиотекарю Подосиновской районной детской библиотеки – детского отдела Подосиновской центральной библиотеки им. А.А. Филева;

КРИЦКОЙ Надежде Федоровне,

учителю истории, обществознания и права средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов № 37» г. Кирова;

КРУПИНОЙ Ирине Евгеньевне,

преподавателю профессионального цикла кировского «Колледжа промышленности и автомобильного сервиса»;

КРЫЛОВОЙ Наталье Семёновне,

оператору животноводческих комплексов и механизированных ферм ООО «Сунский», Сунский район;

КУДРЯВЦЕВОЙ Нине Васильевне,

почтальону 1 класса отделения почтовой связи УФПС Кировской области АО «Почта России», Вятскополянский район;

ЛУСНИКОВУ Дмитрию Леонидовичу,

электросварщику ручной сварки 6 разряда цеха стальных фасонных профилей АО «Омутнинский металлургический завод»;

МАЛЫШЕВОЙ Надежде Михайловне,

доценту кафедры электрических машин и аппаратов электротехнического факультета Политехнического института «Вятского государственного университета»;

МАЛЬЦЕВУ Сергею Николаевичу,

электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда бригады по эксплуатации воздушных линий Нововятского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго»;

МАЛЬЧИКОВОЙ Людмиле Николаевне,

заведующему Вахрушевским подразделением – врачу-дерматовенерологу «Слободской центральной районной больницы имени академика А.Н. Бакулева»;

МАРТЫНОВОЙ Елене Владимировне,

старшей медицинской сестре операционного блока «Кировской областной клинической больницы»;

МИХАЛЕВУ Алексею Владимировичу,

инженеру-конструктору отдела главного конструктора АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»;

МУХЛЫНИНУ Сергею Александровичу,

директору Зуевского предприятия котельных и тепловых сетей ОАО «Коммунэнерго»;

ОВЕЧКИНОЙ Марине Валерьевне,

учителю начальных классов «Гимназия № 46» г. Кирова;

ПЕТРОВОЙ Надежде Александровне,

ведущему специалисту по персоналу отдела управления персоналом АО «Ново-Вятка»;

ПОДГОРНОМУ Максиму Николаевичу,

машинисту автогрейдера Оричевского дорожного участка Нововятского дорожного управления № 6 АО «Вятские автомобильные дороги», Оричевский район;

ПОНОМАРЕВУ Константину Сергеевичу,

специалисту по охране труда Слободского районного потребительского общества;

ПОПОВОЙ Галине Степановне,

председателю совета Оричевского районного потребительского общества;

РОСЛЯКОВУ Александру Николаевичу,

генеральному директору закрытого АО племенной завод «Октябрьский», Кумёнский район;

РЯБОВУ Виталию Валентиновичу,

слесарю по ремонту оборудования котельных муниципального унитарного предприятия «Теплосервис», г. Слободской;

САФРОНОВОЙ Наталье Геннадьевне,

учителю начальных классов многопрофильного лицея г. Кирово-Чепецка;

СБРОДОВУ Александру Аркадьевичу,

начальнику отдела холодной штамповки АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК»;

СВИНИНЫХ Дмитрию Васильевичу,

слесарю-сборщику машин сборочного цеха АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»;

СЕДЫХ Надежде Сергеевне,

директору «Кировского авиационного техникума»;

СИВКОВОЙ Галине Васильевне,

художнику экспозиционно-выставочного отдела «Кировского областного краеведческого музея»;

СИНЕЛЬНИКОВУ Далеру Александровичу,

монтажнику сантехсистем и оборудования ПАО «Кировский завод «Маяк»;

СМЕРДОВУ Андрею Валерьевичу,

электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго», г. Слободской;

СУМСКОМУ Ивану Сергеевичу,

слесарю по ремонту оборудования котельных МУП жилищно-коммунального хозяйства Омутнинского района;

СУСЛОПАРОВОЙ Галине Ивановне,

главной медицинской сестре «Кировской областной клинической больницы»;

СЫСОЕВОЙ Татьяне Алексеевне,

учителю физики «Лицей № 21» г. Кирова;

СЫСУЕВУ Василию Алексеевичу,

академику Российской академии наук, научному руководителю «Федерального аграрного научного центра Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого»;

ТОЛСТУХИНУ Александру Владимировичу,

вальцовщику холодного металла 5 разряда прокатно-прессового цеха АО «Кировский завод по обработке цветных металлов»;

ТУГАНОВОЙ Ларисе Ивановне,

медицинской сестре гинекологического отделения «Кировского областного клинического перинатального центра»;

УРВАНЦЕВУ Владимиру Александровичу,

старшему мастеру участка сухого молока ЗАО «Кировский молочный комбинат»;

ФАДЕЕВОЙ Екатерине Владимировне,

учителю химии Кировского областного «Лицея естественных наук»;

ФИЛИМОНОВОЙ Ирине Сергеевне,

эксперту территориального отдела «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» по Октябрьскому району г. Кирова;

ХАРЛАМОВОЙ Марине Николаевне,

заведующей диагностическим отделом, ведущему ветеринарному врачу «Кировской областной ветеринарной лаборатории»;

ХЛЕБНИКОВОЙ Светлане Александровне,

заведующему поликлиническим отделением – врачу-онкологу кировского «Центр онкологии и медицинской радиологии»;

ХОХЛОВОЙ Марине Георгиевне,

оператору машинного доения коров сельскохозяйственного производственного кооператива племзавод «Гарский», Оричевский район;

ЧЕРНЯДЬЕВУ Александру Владимировичу,

токарю инструментального цеха АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»;

ШУБИНУ Дмитрию Геннадьевичу,

старшему машинисту энергоблока участка по обслуживанию парогазовой установки котлотурбинного цеха Кировской ТЭЦ-3 Кировского филиала ПАО «Т Плюс»;

ШУМАЙЛОВУ Константину Викторовичу,

начальнику караула отдела охраны «Исправительной колонии № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области», Омутнинский район.

Звание «Лучший работник по профессии» с вручением Почётного диплома и Памятного знака ежегодно присваивается рабочим, служащим и специалистам предприятий и организаций области на основании совместного постановления Правительства Кировской области и Федерации профсоюзных организаций Кировской области.

Фотографии победителей будут помещены на Аллею Славы на Театральной площади города Кирова.