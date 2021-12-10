Названы «Лучшие работники по профессии-2021» в Кировской области

Постановление о присвоении 64 работникам предприятий и организаций области почётных званий подписано председателем правительства региона Александром Чуриным и председателем Федерации профсоюзных организаций Кировской области Алексеем Русских.
10 декабря в Кирове подведут итоги областного смотра-конкурса «Лучший работник по профессии 2021 года». Имена земляков, особенно отличившихся в своих сферах в уходящем году, назовут на торжественном мероприятии в Вятской филармонии в рамках празднования Дня Кировской области.
АБРАМОВСКОМУ Андрею Александровичу,
лесничему Яхреньгского сельского участкового лесничества Пинюгского лесничества («Кировский центр лесного хозяйства»), Подосиновский район;
АСАДОВОЙ Алине Надировне,
учителю истории и обществознания средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов № 66, г.Киров;
БАКИНУ Сергею Николаевичу,
начальнику Гирсовской пожарно-химической станции 3 типа («Кировская база авиационной и наземной охраны лесов»), Юрьянский район;
БАННИКОВОЙ Татьяне Петровне,
заведующему клинико-диагностической лабораторией «Кировского областного клинического перинатального центра»;
БАШМАКОВОЙ Светлане Борисовне,
и.о. заведующего кафедрой дефектологии, руководителю учебно-методического центра по работе с инвалидами Педагогического института «Вятского государственного университета»;
БЕРЕЗИНОЙ Людмиле Степановне,
бригадиру норковой бригады № 2 «Звероводческого племенного хозяйства «Вятка», Слободской район;
БОЛТАЧЕВОЙ Галине Ивановне,
сортировщику шпона и фанеры 4 разряда участка по производству шпона АО «Красный якорь», г. Слободской;
ВАРИНОЙ Светлане Владимировне,
учителю истории и обществознания средней общеобразовательной школы с. Гордино Афанасьевского района;
ВОЖЕГОВОЙ Ирине Витальевне,
воспитателю «Детского сада № 72» г. Кирова;
ГУЛИНОЙ Юлии Юрьевне,
старшей медицинской сестре третьего травматологического отделения «Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии»;
ДЕНИСОВОЙ Галине Петровне,
старшей медицинской сестре отделения милосердия «Рублёвского дома-интерната», г. Киров;
ДОЛИНИНОЙ Марии Александровне,
консультанту отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области;
КАЛИНИНОЙ Светлане Александровне,
учителю-дефектологу (сурдопедагогу) «Школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Киров;
КАНИВЕЦ Анне Викторовне,
помощнику председателя Арбитражного суда Кировской области;
КАРАВАЕВОЙ Марине Васильевне,
инженеру-конструктору 1 категории АО «Кировский машзавод 1 Мая»;
КАТАРГИНУ Константину Сергеевичу,
оператору лесозаготовительной техники ООО «СИГМА ЛЕС», Верхнекамский район;
КЛИМОВУ Александру Анатольевичу,
наладчику станков с программным управлением цеха № 08 АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК»;
КЛЫГИНУ Виктору Леонидовичу,
газорезчику 5 разряда ремонтно-механического цеха АО «Омутнинский металлургический завод»;
КЛЮКИНОЙ Татьяне Петровне,
управляющему делами администрации Унинского района Кировской области;
КОРЖАВИНУ Андрею Владимировичу,
ведущему инженеру-технологу производства продукции гражданского назначения акционерного общества «Завод «Сельмаш»;
КОРОЛЕВОЙ Ольге Леонидовне,
заведующему отделением – врачу-терапевту участкового цехового врачебного участка «Медико-санитарной части № 52» Федерального медико-биологического агентства, г. Кирово-Чепецк;
КОРОСТЕЛКИНУ Роману Андреевичу,
водителю троллейбуса 2 класса АО «Автотранспортное предприятие», г. Киров;
КОСТЫЛЕВОЙ Анне Сергеевне,
педагогу-психологу детского сада «Светлячок», пгт Мирный Оричевского района;
КОЧАНОВОЙ Елене Ивановне,
библиотекарю Подосиновской районной детской библиотеки – детского отдела Подосиновской центральной библиотеки им. А.А. Филева;
КРИЦКОЙ Надежде Федоровне,
учителю истории, обществознания и права средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов № 37» г. Кирова;
КРУПИНОЙ Ирине Евгеньевне,
преподавателю профессионального цикла кировского «Колледжа промышленности и автомобильного сервиса»;
КРЫЛОВОЙ Наталье Семёновне,
оператору животноводческих комплексов и механизированных ферм ООО «Сунский», Сунский район;
КУДРЯВЦЕВОЙ Нине Васильевне,
почтальону 1 класса отделения почтовой связи УФПС Кировской области АО «Почта России», Вятскополянский район;
ЛУСНИКОВУ Дмитрию Леонидовичу,
электросварщику ручной сварки 6 разряда цеха стальных фасонных профилей АО «Омутнинский металлургический завод»;
МАЛЫШЕВОЙ Надежде Михайловне,
доценту кафедры электрических машин и аппаратов электротехнического факультета Политехнического института «Вятского государственного университета»;
МАЛЬЦЕВУ Сергею Николаевичу,
электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда бригады по эксплуатации воздушных линий Нововятского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго»;
МАЛЬЧИКОВОЙ Людмиле Николаевне,
заведующему Вахрушевским подразделением – врачу-дерматовенерологу «Слободской центральной районной больницы имени академика А.Н. Бакулева»;
МАРТЫНОВОЙ Елене Владимировне,
старшей медицинской сестре операционного блока «Кировской областной клинической больницы»;
МИХАЛЕВУ Алексею Владимировичу,
инженеру-конструктору отдела главного конструктора АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»;
МУХЛЫНИНУ Сергею Александровичу,
директору Зуевского предприятия котельных и тепловых сетей ОАО «Коммунэнерго»;
ОВЕЧКИНОЙ Марине Валерьевне,
учителю начальных классов «Гимназия № 46» г. Кирова;
ПЕТРОВОЙ Надежде Александровне,
ведущему специалисту по персоналу отдела управления персоналом АО «Ново-Вятка»;
ПОДГОРНОМУ Максиму Николаевичу,
машинисту автогрейдера Оричевского дорожного участка Нововятского дорожного управления № 6 АО «Вятские автомобильные дороги», Оричевский район;
ПОНОМАРЕВУ Константину Сергеевичу,
специалисту по охране труда Слободского районного потребительского общества;
ПОПОВОЙ Галине Степановне,
председателю совета Оричевского районного потребительского общества;
РОСЛЯКОВУ Александру Николаевичу,
генеральному директору закрытого АО племенной завод «Октябрьский», Кумёнский район;
РЯБОВУ Виталию Валентиновичу,
слесарю по ремонту оборудования котельных муниципального унитарного предприятия «Теплосервис», г. Слободской;
САФРОНОВОЙ Наталье Геннадьевне,
учителю начальных классов многопрофильного лицея г. Кирово-Чепецка;
СБРОДОВУ Александру Аркадьевичу,
начальнику отдела холодной штамповки АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК»;
СВИНИНЫХ Дмитрию Васильевичу,
слесарю-сборщику машин сборочного цеха АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»;
СЕДЫХ Надежде Сергеевне,
директору «Кировского авиационного техникума»;
СИВКОВОЙ Галине Васильевне,
художнику экспозиционно-выставочного отдела «Кировского областного краеведческого музея»;
СИНЕЛЬНИКОВУ Далеру Александровичу,
монтажнику сантехсистем и оборудования ПАО «Кировский завод «Маяк»;
СМЕРДОВУ Андрею Валерьевичу,
электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго», г. Слободской;
СУМСКОМУ Ивану Сергеевичу,
слесарю по ремонту оборудования котельных МУП жилищно-коммунального хозяйства Омутнинского района;
СУСЛОПАРОВОЙ Галине Ивановне,
главной медицинской сестре «Кировской областной клинической больницы»;
СЫСОЕВОЙ Татьяне Алексеевне,
учителю физики «Лицей № 21» г. Кирова;
СЫСУЕВУ Василию Алексеевичу,
академику Российской академии наук, научному руководителю «Федерального аграрного научного центра Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого»;
ТОЛСТУХИНУ Александру Владимировичу,
вальцовщику холодного металла 5 разряда прокатно-прессового цеха АО «Кировский завод по обработке цветных металлов»;
ТУГАНОВОЙ Ларисе Ивановне,
медицинской сестре гинекологического отделения «Кировского областного клинического перинатального центра»;
УРВАНЦЕВУ Владимиру Александровичу,
старшему мастеру участка сухого молока ЗАО «Кировский молочный комбинат»;
ФАДЕЕВОЙ Екатерине Владимировне,
учителю химии Кировского областного «Лицея естественных наук»;
ФИЛИМОНОВОЙ Ирине Сергеевне,
эксперту территориального отдела «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» по Октябрьскому району г. Кирова;
ХАРЛАМОВОЙ Марине Николаевне,
заведующей диагностическим отделом, ведущему ветеринарному врачу «Кировской областной ветеринарной лаборатории»;
ХЛЕБНИКОВОЙ Светлане Александровне,
заведующему поликлиническим отделением – врачу-онкологу кировского «Центр онкологии и медицинской радиологии»;
ХОХЛОВОЙ Марине Георгиевне,
оператору машинного доения коров сельскохозяйственного производственного кооператива племзавод «Гарский», Оричевский район;
ЧЕРНЯДЬЕВУ Александру Владимировичу,
токарю инструментального цеха АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»;
ШУБИНУ Дмитрию Геннадьевичу,
старшему машинисту энергоблока участка по обслуживанию парогазовой установки котлотурбинного цеха Кировской ТЭЦ-3 Кировского филиала ПАО «Т Плюс»;
ШУМАЙЛОВУ Константину Викторовичу,
начальнику караула отдела охраны «Исправительной колонии № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области», Омутнинский район.
Звание «Лучший работник по профессии» с вручением Почётного диплома и Памятного знака ежегодно присваивается рабочим, служащим и специалистам предприятий и организаций области на основании совместного постановления Правительства Кировской области и Федерации профсоюзных организаций Кировской области.