Названы организации, которые загрязняют воздух в Радужном

В министерстве охраны окружающей среды назвали организации, которые загрязняют воздух в кировском микрорайоне Радужный.

В сентябре и октябре от жителей поступали многочисленные жалобы на его качество.

Как сообщили в министерстве, источники загрязнения — асфальто-бетонные заводы, работающие на промплощадке на ул.Производственной, 11. Их собствнники — ЗАО «ЭнергоТранс-С» и АО «Вятавтодор».

В ходе проверки были взяты пробы воздуха на заводе, который эксплуатирует «ЭнергоТранс-С». Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. В то же время юрлицо привлечено к административной ответственности за непредставление необходимой отчётности.

Проверка в отношении «Вятавтодор» ещё не завершена. По информации министерства, компания заменила газоочистное оборудование,.

Сейчас жалобы на работу этих заводов не поступают.

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