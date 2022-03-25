Названы первые победители конкурса «Zа нами правда!»

Проект «Zа нами правда!» подводит промежуточные итоги первого конкурса на лучший патриотический контент в поддержку спецоперации России на Украине и объявляет новый конкурс.

Первые 10 победителей уже сегодня получат подписки на популярные российские онлайн-сервисы: ivi, «Кинопоиск HD», Premier, VK Музыка, «Яндекс.Музыка» и другие. Вот эти авторы:

Данилова Ирина, Тамбовская область

Донец Евгений, Московская область

Кавин Сергей, Ивановская область

Кораблин Андрей, Рязанская область

Лебедева Яна, Кемеровская область

Парфёнов Дмитрий, Тамбовская область

Пирогова Дарья, Тульская область

Саниева Ирина, Республика Башкортостан

Свириденко Максим, Брянская область

Шадрина Галина, Курганская область

Работы победителей можно посмотреть здесь. Впереди – новые 90 призёров! Приглашаем всех желающих к участию!

Команда проекта решила пойти еще дальше и объявить еще один конкурс – 30 лучших авторов контента получат фирменный

Z-мерч! Футболка и кружка с Z-логотипом, выбранным победителем конкурса.

Первые 10 победителей будут награждены мерчем уже в следующую пятницу, 1 апреля. И это не шутка 🙂

Чтобы принять участие в любом из конкурсов, размещайте картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы на нашем сайте и в сообществах проекта «Zа нами правда!» в соцсетях.

Поддержим нашу армию вместе!

Мы благодарны всем, кто откликнулся на призыв поощрить наших авторов контента и стать спонсором проекта! Но если вы по каким-то причинам о такой возможности не знали и готовы внести свой вклад в это дело, пишите на info@zanamipravda.ru

Вместе с вами сделаем еще больше хорошего правдивого Z-контента!