Названы популярные имена, которые кировчане давали малышам в 2021 году

Министерство юстиции сообщило о свадебном сезоне и рождаемости в регионе.

Так, за шесть месяцев 2021 года в Кировской области решили связать себя узами брака 3660 пар. Примечательно, это на 40% больше, чем в первом полугодии прошлого года. За этот же период в 2020 году сотрудники ЗАГСов региона зарегистрировали всего около 2000 пар.

Представители министерства юстиции Кировской области знают, что лето в нашем регионе — это свадебный сезон. На июль и август уже подано 1700 заявлений. В прошлом году было около 1500.

Вместе со свадебным бумом наблюдается и увеличение рождаемости. С января по июнь в нашем регионе на свет появилось уже 5145 малышей. За аналогичный период 2020 года родились 5074 крошки.

Названы и самые популярные имена, которые давали родители своим новорождённым детям. Среди мужских имен — это Артём, Максим, Михаил, Александр, Иван. Девочек чаще всего называли Ева, Мария, Анна, София и Дарья.

Есть и список редких имён. В нём можно увидеть Ванессу, Меланию, Каролину, Ермолая, Лукиана, Пересвета.

К слову, в 2021 году сразу 250 взрослых жителей Кировской области приняли решение поменять родное имя. Именно столько заявлений о перемене имени было подано в ЗАГСы.

Фото: klubok.shop