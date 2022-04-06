Названы причины пожара в новостройке в Урванцево

Названы причины возгорания в новостройке на улице Михеева, 18а в микрорайоне Урванцево. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Пожар в строящейся многоэтажке произошел днем 23 февраля. Возгорание случилось во второй секции на уровне 7-го этажа. О происшествии написали многие СМИ и городские паблики.

Было установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение монтажника со сварочным аппаратом. Произошедшее не повлияло на сроки строительства и не причинило материального ущерба покупателям квартир.

Монтажник, допустивший ЧП, привлечен к административной ответственности и оштрафован на 4 тысячи рублей. Вопросы возмещения ущерба работодатель будет решать с работником.

Фото: t.me/prokuratura_kirov43