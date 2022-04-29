Названы самые нужные специалисты в Кирове

Кого ищут работодатели в Кирове, сколько готовы платить за работу и как успешно пройти собеседование ‒ рассказал портал rabota1000.ru
Специалисты портала rabota1000.ru рассказали, какие специалисты нужны кировским работодателям, на какую зарплату можно рассчитывать и как успешно пройти собеседование.
Какие специалисты востребованы в Кирове весной 2022 года
В апреле 2022 года на портале rabota1000.ru открыто 19 800 вакансий в Кирове. Сферы с кадровым дефицитом ‒ это рабочий персонал, транспорт и логистика, продажи, производство, медицина и фармацевтика, информационные технологии.
Самые нужные специалисты ‒ продавец, менеджер по продажам, водитель, уборщик, бухгалтер, разнорабочий.
По статистике rabota1000.ru, средняя зарплата, которую предлагают кировские работодатели, составляет 67 536 рублей в месяц, а модальная (самая частая) зарплата в вакансиях Кирова ‒ 30 000 рублей в месяц.
А вот какие средние зарплаты предлагали самым востребованным специалистам города в марте 2022 года:
- продавец ‒ 26 750 рублей в месяц,
- менеджер по продажам ‒ 41 500 рублей в месяц,
- водитель ‒ 85 500 рублей в месяц,
- уборщик ‒ 19 790 рублей в месяц,
- бухгалтер ‒ 39 750 рублей в месяц,
- разнорабочий ‒ 52 057 рублей в месяц.
Как успешно пройти собеседование
Чтобы успешно пройти собеседование, выделите время на подготовку к нему.
Узнайте, чем занимается компания, когда и кем основана, что производит, кто клиенты. Возможно, у вас возникнут вопросы ‒ задайте их на собеседовании.
Выучите наизусть свое резюме и выпишите отдельно успехи и достижения. Вспомните интересные кейсы и задачи, которые понравились больше всего.
Подготовьте ответы на самые частые вопросы рекрутеров:
- Расскажите о себе.
- Кем вы себя видите через 3 года?
- Почему мы должны нанять именно вас?
- Какой у вас самый большой недостаток?
- Почему выбрали нас?
- Почему уволились?
Если просят рассказать о себе, расскажите об опыте работы, важном для этой должности. Не стоит рассказывать всю биографию.
На вопрос о планах лучше говорить о перспективах профессионального развития ‒ что хотите изучить, чего добиться.
О недостатках рассказывайте осторожно: выберите такую слабость, которая не мешает работе, и опишите, как вы с ней боретесь.
Если спрашивают о причинах увольнения, не стоит жаловаться на коллег и начальника, рассказывать о конфликтах и низкой зарплате. Назовите какие-нибудь нейтральные причины: неудобно добираться, нет перспектив развития, хочется сменить сферу или просто ‒ давно мечтал работать именно у вас.
Не опаздывайте на собеседование, лучше прийти пораньше. Отключите на время встречи телефон. Смотрите в глаза собеседника, улыбайтесь и не бойтесь задавать вопросы.
В конце собеседования поблагодарите за уделенное вам время и обязательно уточните ‒ когда получите ответ по своей кандидатуре. Это сэкономит вам время и нервы.