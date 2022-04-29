Названы самые нужные специалисты в Кирове

Кого ищут работодатели в Кирове, сколько готовы платить за работу и как успешно пройти собеседование ‒ рассказал портал rabota1000.ru

Специалисты портала rabota1000.ru рассказали, какие специалисты нужны кировским работодателям, на какую зарплату можно рассчитывать и как успешно пройти собеседование.

Какие специалисты востребованы в Кирове весной 2022 года

В апреле 2022 года на портале rabota1000.ru открыто 19 800 вакансий в Кирове. Сферы с кадровым дефицитом ‒ это рабочий персонал, транспорт и логистика, продажи, производство, медицина и фармацевтика, информационные технологии.

Самые нужные специалисты ‒ продавец, менеджер по продажам, водитель, уборщик, бухгалтер, разнорабочий.

По статистике rabota1000.ru, средняя зарплата, которую предлагают кировские работодатели, составляет 67 536 рублей в месяц, а модальная (самая частая) зарплата в вакансиях Кирова ‒ 30 000 рублей в месяц.

А вот какие средние зарплаты предлагали самым востребованным специалистам города в марте 2022 года:

продавец ‒ 26 750 рублей в месяц,

менеджер по продажам ‒ 41 500 рублей в месяц,

водитель ‒ 85 500 рублей в месяц,

уборщик ‒ 19 790 рублей в месяц,

бухгалтер ‒ 39 750 рублей в месяц,

разнорабочий ‒ 52 057 рублей в месяц.

Как успешно пройти собеседование

Чтобы успешно пройти собеседование, выделите время на подготовку к нему.

Узнайте, чем занимается компания, когда и кем основана, что производит, кто клиенты. Возможно, у вас возникнут вопросы ‒ задайте их на собеседовании.

Выучите наизусть свое резюме и выпишите отдельно успехи и достижения. Вспомните интересные кейсы и задачи, которые понравились больше всего.

Подготовьте ответы на самые частые вопросы рекрутеров:

Расскажите о себе.

Кем вы себя видите через 3 года?

Почему мы должны нанять именно вас?

Какой у вас самый большой недостаток?

Почему выбрали нас?

Почему уволились?

Если просят рассказать о себе, расскажите об опыте работы, важном для этой должности. Не стоит рассказывать всю биографию.

На вопрос о планах лучше говорить о перспективах профессионального развития ‒ что хотите изучить, чего добиться.

О недостатках рассказывайте осторожно: выберите такую слабость, которая не мешает работе, и опишите, как вы с ней боретесь.

Если спрашивают о причинах увольнения, не стоит жаловаться на коллег и начальника, рассказывать о конфликтах и низкой зарплате. Назовите какие-нибудь нейтральные причины: неудобно добираться, нет перспектив развития, хочется сменить сферу или просто ‒ давно мечтал работать именно у вас.

Не опаздывайте на собеседование, лучше прийти пораньше. Отключите на время встречи телефон. Смотрите в глаза собеседника, улыбайтесь и не бойтесь задавать вопросы.

В конце собеседования поблагодарите за уделенное вам время и обязательно уточните ‒ когда получите ответ по своей кандидатуре. Это сэкономит вам время и нервы.