Не избиение, а воспитание: кировчане обсуждают инцидент с ребенком в частном садике

Жители Кирова продолжают обсуждать вчерашнее происшествие в одном из частных детсадов города.

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях 28 декабря. В ролике видно, как группа детей возвращается с прогулки. Один из малышей плачет и падает на землю. Воспитатель пытается поднять ребенка, а затем оставляет его лежать на дороге и идет за другими детьми.

Случившееся вызвало широкий резонанс. В соцсетях второй день обсуждают инцидент. Однако если сначала горожане вставали на сторону «пострадавшего» ребенка, то теперь участники дискуссий поддерживают воспитателя.

— Знайте, что у этого воспитателя ещё 15 человек плюсом, а этот просто добивался своего такой истерикой. Остальных она не может оставить и быть с одним ребенком! — Ребенок был в поле зрения воспитателя, и она 100% контролировала ситуацию. Просто отошла на небольшое расстояние и ждала, когда ребенок успокоится и поймет, что такие манипуляции могут проходить только с родителями, если родители ему это позволяют. Ничего страшного в этом не вижу, даже если бы это был мой ребенок. — Современные дети другие, не сравнить с нашими, но строгость должна быть. Веду младшую внучку в садик объясняешь, как себя вести и если провинилась в первую очередь говоришь с ней, что и как. А сейчас только воспитатель виноват. — Воспитанием ребёнка занимаются родители, если он себя ведёт подобным образом, значит такое поведение дома приемлемо!

— такие комментарии пишут кировчане в сообществе «Типичный Киров».

Стоит отметить, что совет «отойти в сторону и дать ребенку успокоиться» в случае истерики дают многие психологи. Однако за дело взялась прокуратура. В настоящее время работники ведомства проводят проверку по факту происшествия.