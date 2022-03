«Не лень же переться на фотосессию за 50 гривен!»

В эти дни украинские и западные идеологи воплощают поговорку «На войне все средства хороши». Для дезинформирования и обмана граждан применяются самые грязные технологии.

Так, в соцсетях распространяется информация о том, что якобы Россия нанесла авиаудар по роддому в Мариуполе, а Зеленский даже успел назвать это «зверством», заявив, что якобы под завалами остались женщины и дети. Об этом беззастенчивом вранье сегодня рассказал сайт войнасфейками.рф.

На самом деле мариупольский роддом не работает, уже несколько дней он используется боевиками «Азова» как укрепленный объект – здесь базируются их отряды.

Тем не менее в сетях распространяются видео с беременными женщинами на фоне руин.

Как выяснилось, все кадры оказались постановочными, а в качестве актрисы выступила модель и известный бьюти-блогер Марианна из Мариуполя. Девушка сейчас, действительно, беременна, но находится не в больнице, а дома.

В «ужасающем» видео модель Марианна сыграла сразу двух беременны – для этого ей пришлось переодеваться и перекрашиваться, что и видно на представленных кадрах.

Кстати, заслуженная слава уже нашла «героиню»: в инстаграме Марианны под её постом сотни комментариев от реальных пользователей. «Краску оттерли тебе?», «Сколько заплатили?», «Не лень же было переться в руины на фотосессию за 50 гривен!», – пишут люди.

Добавим, что фотографии «из роддома» с «беременными женщинами» (моделью Марианной) подготовил и опубликовал украинский пропагандист Евгений Малолетка. Он сотрудничает с иностранными СМИ, годами ведущими антироссийскую кампанию – The Guardian, The Times, The NYT.

На него подписан и личный фотограф Барака Обамы, а в 2015 году Малолетка прошел стажировку по программе Eddie Adams Workshop в Нью-Йорке.

Сегодня также в западных СМИ распространяется информация, что АвтоВАЗ якобы полностью прекратил производство из-за дефицита запчастей, поскольку многие комплектующие поставлялись из-за рубежа. Тысячи сотрудников отправлены в отпуск на неопределенный срок.

В действительности же оба завода концерна — в Тольятти и Ижевске — остановились 5 марта, но уже 14 марта АвтоВАЗ возобновит производство. В ближайшее время выпускаться будут две модели из ряда LADA — Granta и Niva Legend.

Еще один ролик в соцсетях рассказывает о «чудовищном» росте цен и «невероятной» безработице, которые вызваны уходом иностранных брендов из России.

Установлено, что ролик выпущен на украинской фабрике фейков. Для его создания использовали сразу несколько фейков, которые мы уже разоблачали. Например, про цены на продукты, которые выросли, но незначительно (а социально важные продукты в крупных торговых сетях подорожают не более чем на 5%).

Что касается массовой безработицы, большинство иностранных компаний, которые приостановили свою деятельность на территории России, не намерены сокращать сотрудников. Например, McDonalds, IKEA, хлебозаводы Fazer, компания Imperial Brands, Adidas, Estée Lauder и многие бренды не сокращают персонал, а платят сотрудникам или полную, или две трети зарплаты.

Некоторые зарубежные компании продолжат свою работу в России, например, косметические магазины Л’Этуаль.

Ушедшие автомобильные бренды уже начали возвращаться, например, Toyota и Lexus снова будут продаваться в России, завод японской марки продолжит производить машины в Санкт-Петербурге. А Coca-Cola лишь прекращает инвестиции в маркетинг и новые проекты, само производство не остановится.

Более того, Россия дала понять, что намерена усиливать собственную промышленность и развивать ИТ-сферу, а значит, рабочие руки потребуются.

Добавим, что ответы на многие волнующие вас вопросы можно найти на сайте объясняем.рф.