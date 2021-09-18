«Не могу отказаться от своего права»

Ветеран труда, педагог 91-летняя Лариса Костромина рассказывает о своем отношении к выборам.

Жительнице Котельнича Ларисе Ивановне Костроминой 91 год. Она учитель истории, ветеран педагогического труда, представитель большой педагогической династии. Лариса Ивановна много лет занимается краеведческой работой, при её активном участии в Котельниче создан музей истории образования города.

По сей день она является нештатным автором районной газеты. У нее уникальная память, живой ум, ей принадлежит множество эксклюзивных материалов по развитию образования.

В Котельничском районе Ларису Ивановну знают практически все — тысячи учеников, их родители и их дети, активисты, общественники. Она всегда занимала активную жизненную позицию, чем могла, помогала окружающим и своих воспитанников учила этому же.

Сейчас Лариса Ивановна на заслуженном отдыхе, но занимается общественными делами, заботится о своих соседях.

— У нас в подъезде 7 человек не могут выходить на улицу по состоянию здоровья или по возрасту, и я перед выборами обошла всех моих соседей, с которыми мы живем очень дружно, как семья, по их просьбам вызвала членов избирательной комиссии на дом, — рассказывает Лариса Ивановна. – Мы с мужем тоже второй раз голосуем дома, на участок не идем.

Ветеран отмечает, что участвует в выборах всегда.