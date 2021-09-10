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«Не может Родина быть малой»: кильмезские родники писателя Крупина

В свой 80-летний юбилей почётный гражданин Кировской области ответил на вопросы «КП».

Виктор Семёнов Выбор редакции, Интервью, Новости

Владимир Крупин… Замечательный русский писатель. Первый лауреат Патриаршей литературной премии, Почетный гражданин Кировской области, настоящий патриот родного края… 7 сентября Владимиру Николаевичу Крупину исполнилось 80 лет. Трудно в это поверить, но это на самом деле так.

– Владимир Николаевич, вы из поколения детей войны – родились в сентябре 1941-го. Помните вернувшихся с фронта рядовых защитников Отечества?

– Очень помню. Очень. И жалость к ним от всех односельчан помню. И коляски инвалидов, и как отменили льготы на ордена. И как не платили тем семьям, в которых отец, сын, муж пропал без вести, на которого не было похоронки.

Помню, фронтовики были очень немногословны, когда мы приставали к ним с расспросами. Война – это отклонение от нормы, кому хочется вспоминать ненормальность.

– У меня в руках ваша первая книга – «Зёрна», где тема войны тоже присутствует: безногий председатель-фронтовик, мальчишка, у которого затягивает руку в молотилку… А ещё – пронзительный рассказ «Передаю…» Знаю, как дорога бывает писателю самая первая книга…

– Помню, я очень страдал, что у меня нет книги. В самом деле, уже тридцать три, а книги нет. Но вот, после четырехлетних издательских терзаний, рецензий, редакторской правки, вышла. Это было такое счастье! Получил в руки авторские экземпляры, позвонил жене. Увиделись в Александровском саду у Кремлёвской стены. Надя прижимала книгу к груди, гладила обложку. И вот – над нами пролетели два аиста. Это был апрель 1974-го.

– Из книги «Зёрна» ещё с 1970-х у меня остались в памяти «Ямщицкая повесть» и рассказ «Передаю…». Чем для вас памятна и дорога эта книга помимо того, что она первая?

– Как раз тем и дорога, что первая. Сейчас их у меня вышло далеко за двести, но без первой их бы не было. А ещё тем запомнилась, что её как-то очень хорошо приняли, о ней писали. По ней приняли в Союз писателей.

Да, помню книжные магазины, на прилавках которых она мелькнула. И быстро испарилась. Ради улыбки расскажу о магазине «Урожай». Он был недалеко от московского Курского вокзала рядом с кинотеатром «Встреча». А так как я обязательно заходил во все книжные магазины, зашёл и в него. И вот, вижу в разделе «Хранение и переработка зерна» свою книгу «Зёрна». Она была в нескольких вариантах переплёта: черном, сиреневом, зелёном, прямо натюрморт. Стоила 55 копеек, тираж 50 тысяч. Набрал, сколько мог унести. Я же с радостью раздаривал, рассылал.

По «Ямщицкой повести» хотели ставить кино, я даже и сценарий писал, даже и режиссёр в Вятку приезжал, но чего-то не сложилось. Да и хорошо: все спектакли, кинофильмы по моим текстам оставили в памяти не лучшие воспоминания. Проза сопротивляется сцене и экрану.

– А кто в Союз писателей вам рекомендации давал? Тендряков, как автор предисловия к первой книжке, или кто-то иной?

– Да, он написал: «Прошу моё предисловие считать рекомендацией для вступления В. Крупина в Союз писателей». Ещё Анатолий Жуков, Георгий Владимов, очень хорошие писатели.

Вообще, интересный я автор: известен «Живой водой» да «Сороковым днём», повестями совсем заредактированными, а другие повести, больше двадцати, совсем не хуже двух названных, совсем неизвестны и в обиход критический не вошли.

– По утверждению критиков, Владимов в своём творчестве наследовал в первую очередь традиции Льва Толстого, которого он считал «высшим художественным гением в русской литературе». Был ли у вас в начале творческого пути свой высший художественный авторитет?

– Какого-то одного не было. Несомненно влияние в отроческих стихах Некрасова, Никитина, Кольцова, Есенина, в юношеских Маяковского, Блока.
Сейчас, конечно, уже давно и навсегда – Пушкин.

– Для многих первым побудительным шагом в творчестве становится влюбленность. А как было у вас? Вообще, в юные годы вы были влюбчивым человеком?

– Необыкновенно! Я же стихи писал. А как можно писать стихи и не влюбляться? Стихи и любовь – синонимы. Но в случае со мной важно вот что: я же пошел в школу пяти лет, то есть девочки в классе были старше меня. И все мои влюблённости им были смешны. Да чаще я и любил тайно. Но для поэта несчастная любовь крайне необходима: она выращивает душу.

Дневник всегда вёл, вот лучший друг отрочества моего юности. Где-то лет в 16-ть в нём написал: «Что делать, видимо, меня никто не будет любить. Мне остаётся работа».
Все свои увлечения помню и всем адресатам их очень благодарен. Но на поверку я оказался завзятым однолюбом. С моей Наденькой мы прожили 55 лет.

– И вы по-прежнему посвящаете своей супруге стихи?

– Да, бывало многократно, особенно на день рождения, который 31 декабря.

– Село Овсянка – родина Астафьева, Тимониха – Белова, Усть-Уда и Аталанка – родные места для Распутина. Кильмезь – родина Крупина… Наверное, не случайно все знаковые русские писатели последнего времени вышли из русской глубинки. Что для вас родная Кильмезь?

– Это – всё! Я и назвал свой давний рассказ «Кильмезь —сердце моё». И завещание написал, и у архиерея оно заверено, чтобы меня похоронили в Кильмези.
Когда мне тяжело, лежу с закрытыми глазами и мысленно бегу по тропинкам детства. И каждый день вспоминаю, как мы в жару окучивали картошку и ходили пить к роднику, который был недалеко. Вообще, родники и Кильмезь для меня взаимно дополняемы. Шли по берегу на сенокос и проходили 12 родников и пили по глотку из каждого. Кильмезь, Кильмезь… Есть такая пустыня среднеазиатская Барса-Кельмес. В переводе: Пойдёшь – не вернёшься. Так и моя Кильмезь: увидишь – не забудешь.

– Я помню ваш родительский дом: двухэтажный, четырехквартирный… Как же вы большой семьей умещались в одной маленькой комнатке и кухне?

– А вот умещались. Да ещё кто-то всегда в гостях был. И дедушка (отец отца). Спали на полатях, печке, лавках. Но до чего же дружно жили! Просыпались от запаха маминой стряпни. Вечером на плите пекли пекульки. Делали уроки впятером, облепливали стол.

В середине стола керосиновая лампа. Потом на два часа электросвет, потом до 11-ти. Радио – картонная тарелка в простенке. Во дворе корова, телёнок, поросёнок, куры, овцы. 

Счастливейшее время! Не пережившим не понять.

– Какая книжка с детства в памяти?

– Ну, это отдельная тема. Первая книга – «Родные поэты» 1947 года издания. Знал её наизусть. Она жива в моём доме в Кильмези. Читал так много, что прозвали «запечный таракан». Мама с нами залезала на полати и читала вслух. «Я ваши глаза берегла, – говорила она потом, – свет-то плохой, коптилка». А она и глаза и душу сберегала. О, это теперь, как сон – мама с нами, мы замерли и слушаем.

Был толстенький песенник русских песен, тоже читали. И ещё: в доме всегда пели. Праздники у нас незабываемы: мы на полатях, гости внизу за столом. И песни. Отец и мама очень хорошо пели. Ямщицкие песни, народные. Я этот песенник тоже считаю учителем жизни. И ещё сказки, былины, потом и классика.

– Глядя из сегодняшнего далека, какие 10 книг вы бы посоветовали непременно прочесть маленькому мальчику?

– Русские сказки, русские стихи и рассказы о природе, рассказы о животных, сказки Пушкина, былины, «Робинзон Крузо», «Путешествия Гулливера», Жития святых (в пересказе для детей), детскую Библию, Шмелёва «Лето Господне», вот вся десятка. Она сама расширит затем интересы взрослеющего человека.

– Школьные годы – чудесные?

– Как иначе в кильмезском раю? Школа наша и на областном уровне была заметна. Кружки тракторный, автодела, военный, школьный театр, постоянные соревнования в спорте, выступления самодеятельных артистов – всё было. Учителя такие, что многие ученики влюблялись в их предметы. И как всё школьное время мелькнуло! Но такой благотворный след оставило.

– В нашем разговоре мы пока не коснулись ваших родителей. Расскажите о них…

– О маме я рассказал в первой своей повести в рассказах «Варвара». Мама нас приучила ко всему, прежде всего к порядочности. И, уверен, привела к Богу. Церкви уже не было в Кильмези, но мама всегда, провожая, говорила: «Идите с Богом», всегда, закончив какое-то дело, говорила: «Слава Богу». И вот эти слова накрепко вошли в меня. Она уже в 18 лет была членом правления колхоза. Сёстры отца были не очень довольны его выбором: образование у неё только начальная школа, но с годами они поняли, что брату их досталось сокровище. Она в одиночку тянула огромное хозяйство, без которого бы мы не выжили. А война! Отец инвалид по зрению, но его призвали в трудармию, а это та же армия, ещё и пострашнее. А потом, он же лесничий, он же всё время в лесу, мама опять одна. И успевала нас всех обшивать, была у нас машинка «Зингер», помню, как она стрекотала. Ночами мама вязала носки, варежки. Ещё и была в родительском комитете, выбиралась народным заседателем. И никогда не кричала, не сердилась. Спящей я её увидел уже только в её старости. Пела замечательно.

Помню даже памятью слуха, как она пела свою любимую песню: «Край мой, единственный в мире, где я так вольно дышу, поле раскинулось в шири, к роще знакомой спешу…» И финал: «Хочется милым берёзкам низкий отвесить поклон, чтоб заслонили дорожку, ту, что ведёт под уклон»…

К маме тянулись. Шли к ней за семенами: огородница она была исключительная. Тыквы осенью мы и тащить не могли, катили по земле. Раз я играл с ребятами на Красной горе. Жгли костры, прыгали через огонь. И я схватил искру на свою телогрейку, вата затлела, только тогда я увидел, что на груди выгорела дыра. Забили снегом. Мне было очень стыдно перед мамой: бедно же жили. Постеснялся сказать. А утром обнаружил, что дыра аккуратно заштопана. И мама ничего мне не сказала…

Любила всех внуков, дожила до правнуков, опять же и для них носки-варежки. А её коврики, её половики доселе у всех нас как память.

Отец любил маму, из леса без цветов для неё не возвращался. Он ушёл от нас в 77 лет, мама дожила до девяноста. Оба в одной могилке на Ново-Макарьевском кладбище Вятки, недалеко от часовни.
 
– «Жить будешь – не будешь, а сеять-то надо!» – любил говаривать мой отец. А у вас остались от родителей какие-то наставления на всю жизнь?

– Наставления были, конечно. В армию уезжал, помню, как отец сказал: «Ну, Владимир, вперёд не суйся, сзади не оставайся». Мама всегда тоже увещевала: «Смеются над тобой, а ты громче их смейся». Или (о тех, кто над тобой издевается): «Дай, Господи, им здоровья, а нам терпения».

– А присказка «Землячество – понятие круглосуточное» много раз подтверждалась?

– Да. Особенно не в самой Вятке, а за её пределами, по стране и за границей. Оторванность от родины увеличивает любовь к родине. По себе знаю.

У нас, вятских, такое количество людей, которые принесли своими трудами славу России, мировой науке, технике, медицине, культуре, спорту, и при этом оставались простыми, доступными и хранящими любовь к родине. Я не люблю слова «малая родина», какая же она малая? Как сказал поэт: «Не может родина быть малой с такой великою душой». Вот и надо вспоминать и рассказывать о таких людях.

А природа наша! Да есть ли ещё где краше? Какие Европы имеют такие просторные луга, такие высокие леса, сосновые боры, красавицы реки, такое разнотравье, такое весеннее ликование цветения и такую золотую осень. Такие сверкающие снега, такие ослепительные лунные ночи, такую россыпь серебряных звёзд? Не знаю, как кто, но я много ездил по миру и мне есть с чем сравнивать милую мою Вятку. Ничего равного ей нет. Да, знаю, что другие скажут: нет, а моя родина лучше. И очень хорошо. У каждого человека должно быть понимание, что Господь вывел его на Божий свет именно в этом месте, и это не случайно.

– Заканчивая «Вятскую тетрадь, вы пишите: «…Научиться любить, научиться прощать, научиться делать добро – вот тогда мы будем бессмертны. Что б ни происходило с тобою, Отечество мое, люблю тебя и навсегда знаю: любовь к Отечеству – почти единственное, что может спасти от упадка духа…» Как же обрести эту любовь в наше непростое время, как ее сберечь?

– Когда писал, так и думал, как написал. И доселе так считаю. Любовь к Отечеству не приобретается, это врождённое чувство. Не может же быть такого детства, в котором всё безпросветно. Любовь к родине надо беречь.

– «…Мы идем к своим святыням, мы созидаем свою душу, мы отмаливаем свои грехи, становимся лучше, и уже, дай Бог, наши молитвы о России, за Россию доходят до престола Господня…» Какие проникновенные, какие волнительные строки! Спасибо вам за ваши книги, Владимир Николаевич. С юбилеем!

Владимир Крупин

«Не может Родина быть малой»: кильмезские родники писателя Крупина

  • Родился 7 сентября 1941 года в селе Кильмезь в крестьянской семье.
  • После окончания школы работал слесарем, грузчиком, рабселькором районной газеты.
  • Служил в армии в ракетных войсках.
  • В 1967 году окончил факультет русского языка и литературы Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской.
  • Работал редактором и сценаристом на Центральном телевидении, в издательстве «Современник», был членом редколлегии журнала «Новый мир», главным редактором журналов «Москва», «Благодатный огонь».
  • Преподавал в Литературном институте, Российской академии живописи, ваяния и зодчества, Московской духовной академии, в других учебных заведениях.
  • Книги писателя переведены на многие языки мира: армянский, болгарский, японский, немецкий, китайский, финский.

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Виктор Семёнов