Не поддавайтесь на провокации: теперь про обстрел Дома престарелых

Западные идеологи продолжают информационную войну. Социальные сети каждый день шокируют новыми фейками. Чтобы разобраться, где правда, а где ложь, надо обладать достаточной информацией. В этом помогает созданная недавно российская платформа войнасфейками.рф.

Один из «свежих» фейков: якобы российские военные обстреляли танками Дом престарелых в Кременной, погибло 56 человек.

На самом деле в этой «истории» очень много противоречий и вопросов. Якобы обстрел был произведен 11 марта. Однако новость снова начала распространяться 20 марта. При этом за прошедшие 10 дней так и не появилось ни одного фото и ни одного видео с места событий.

Зато есть информация, полученная от уполномоченной по правам человека ЛНР Виктории Сердюковой. Она рассказала, что украинские военные захватили здание дома престарелых и отправили по домам всех сотрудников. Все пациенты, проживающие в доме, оказались в заложниках. После того, как здание отбили сотрудники Луганской народной милиции от общего числа подопечных остались только 15 человек, их эвакуировали.

Похожий сценарий мы уже видели со стороны ВСУ на примере драмтеатра Мариуполя. Схема удержания заложников была аналогичной. Похожая «история» была и с мариупольским роддомом, где для «трагической фотосессии» фабрика фейков привлекла мариупольскую фотомодель Марианну.

Не исключено, что и в случае с домом престарелых мы скоро увидим очередные постановочные материалы. Не поддавайтесь на циничные провокации, проверяйте информацию!

Еще одна информационная «утка» построена на теме лекарственного обеспечения. Жителям Крыма и Севастополя звонят с неизвестных номеров, представляясь неким «фармацевтическим» департаментом, и просят составить список лекарств на сайте «Еаптека» либо по телефонам в местных аптеках, так как поставок из-за границы якобы не будет.

В действительности же, во-первых, ни фармацевтического департамента, ни департамента фармацевтического обеспечения не существует. Во-вторых, сайт, на который предлагают перейти, не работает в Крыму и Севастополе. В-третьих, этот сервис частный, а не государственный. Не много ли нестыковок для одной информации?

Зато Минздрав России в своем заявлении предельно четко и ясно обозначил:

– К таким звонкам отношения не имеем, они являются мошенническими и направлены на создание панических настроений и искусственного ажиотажа.