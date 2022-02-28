Не спешите верить: фейк!

Вокруг спецоперации России по освобождению Донбасса создается огромное число фейков.

Чтобы отделять правду от лжи, создан сайт войнасфейками.рф. Здесь опровергается недостоверная информация со ссылками на конкретные факты.

Фейк: «погибли 5300 российских солдат»

Так, сегодня в социальных сетях появились сообщения о том, что будто бы на Украине погибли 5300 российских военнослужащих. Больше того, был взломан ряд сайтов крупных российских информационных агентств и СМИ, где в результате взлома хакеры из группировки Anonymous разместили обращение якобы от «независимых журналистов России», в котором утверждается о гибели российских военнослужащих. На самом деле, по официальным данным Минобороны России, число погибших с нашей стороны не превышает 300 человек, это вместе с пропавшими без вести.

Фейк: «военный билет погибшего парня»

Также сегодня один из украинских телеграм-каналов опубликовал данные погибшего якобы на Украине российского солдата — военный билет на имя Руслана Маржанова, уроженца города Пугачева Саратовской области. Парень действительно,погиб. Но не в 2022 году, а в 2013 году. И не на Украине, а во время беспорядков в Пугачеве. Информацию подтвердил местный паблик «ПУГА4EVER». Авторы украинского телеграм-канала, распространяющего фейки, уверяют, что у них есть данные и фотографии «каждого погибшего и взятого в плен российского солдата». На самом деле они публикуют старые компиляции, которые ранее уже появлялись на других ресурсах и были опровергнуты.

Фейк: «банковские карты не будут работать»

Сегодня же в комментариях социальной сети «ВКонтакте» пользователь «Ангелина Бережна» сообщила о блокировке SWIFT, а также о том, что, по ее мнению, в России невозможно будет пользоваться банковскими картами и осуществлять денежные переводы. На самом деле, система SWIFT и банковские карты — абсолютно разные финансовые инструменты. SWIFT — это не платежная система (как, например, Visa или MasterCard), а мировая межбанковская система передачи финансовой информации. Банковские же карты платежных систем VISA и MasterCard работают в рамках отечественной системы НСПК, разъясняет известный ростовский банкир Сергей Бондаренко. Так что пользоваться банковскими картами жители нашей страны будут, как и раньше.

Фейк: «Китай поддержал Украину»

Еще одно разоблачение. В соцсетях распространяется информация о том, что в Китае якобы организован митинг в поддержку Украины. Ничего подобного! Кадры, которые распространяются в телеграм-каналах, сделаны не в Китае, а на митинге в японском Токио. Иероглифы на вывесках, попавших в кадр, – японские. Не спешите верить всему, что видите в интернете. Это может быть провокация.