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Не спешите верить: фейк!

Тамара Полыхаева Общество, Главное

Вокруг спецоперации России по освобождению Донбасса создается огромное число фейков.

Чтобы отделять правду от лжи, создан сайт войнасфейками.рф. Здесь опровергается недостоверная информация со ссылками на конкретные факты.

Фейк: «погибли 5300 российских солдат»

Так, сегодня в социальных сетях появились сообщения о том, что будто бы на Украине погибли 5300 российских военнослужащих. Больше того, был взломан ряд сайтов крупных российских информационных агентств и СМИ, где в результате взлома хакеры из группировки Anonymous разместили обращение якобы от «независимых журналистов России», в котором утверждается о гибели российских военнослужащих. На самом деле, по официальным данным Минобороны России, число погибших с нашей стороны не превышает 300 человек, это вместе с пропавшими без вести.

Фейк: «военный билет погибшего парня»

Также сегодня один из украинских телеграм-каналов опубликовал данные погибшего якобы на Украине российского солдата — военный билет на имя Руслана Маржанова, уроженца города Пугачева Саратовской области. Парень действительно,погиб. Но не в 2022 году, а в 2013 году. И не на Украине, а во время беспорядков в Пугачеве. Информацию подтвердил местный паблик «ПУГА4EVER». Авторы украинского телеграм-канала, распространяющего фейки, уверяют, что у них есть данные и фотографии «каждого погибшего и взятого в плен российского солдата». На самом деле они публикуют старые компиляции, которые ранее уже появлялись на других ресурсах и были опровергнуты.

Фейк: «банковские карты не будут работать»

Сегодня же в комментариях социальной сети «ВКонтакте» пользователь «Ангелина Бережна» сообщила о блокировке SWIFT, а также о том, что, по ее мнению, в России невозможно будет пользоваться банковскими картами и осуществлять денежные переводы. На самом деле, система SWIFT и банковские карты — абсолютно разные финансовые инструменты. SWIFT — это не платежная система (как, например, Visa или MasterCard), а мировая межбанковская система передачи финансовой информации. Банковские же карты платежных систем VISA и MasterCard работают в рамках отечественной системы НСПК, разъясняет известный ростовский банкир Сергей Бондаренко. Так что пользоваться банковскими картами жители нашей страны будут, как и раньше.

Фейк: «Китай поддержал Украину»

Еще одно разоблачение. В соцсетях распространяется информация о том, что в Китае якобы организован митинг в поддержку Украины. Ничего подобного! Кадры, которые распространяются в телеграм-каналах, сделаны не в Китае, а на митинге в японском Токио. Иероглифы на вывесках, попавших в кадр, – японские. Не спешите верить всему, что видите в интернете. Это может быть провокация.

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Тамара Полыхаева