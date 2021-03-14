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Не только магазины. Новый «Макси» даст кировчанам 1500 рабочих мест

Виктор Семёнов Новости, Общество, Слайдер, Экономика

Более 2,6 миллиарда рублей инвестиций вложено федеральной компанией «Макси» в строительство торгово-развлекательного центра, который торжественно открыли в городе Кирове на улице Луганской, 53.

Седьмой комплекс

Архангельск, Тула, Смоленск, Петрозаводск, Сыктывкар, Череповец. И вот теперь Киров… Седьмым по счёту стало возведение федеральной компанией «Макси» в нашем городе масштабного двухэтажного торгово-развлекательного комплекса.

Достаточно сказать, что его площадь составляет 55 тысяч квадратных метров, на которых размещается более сотни магазинов плюс кафе и рестораны, специальные площадки для семейного отдыха, а на прилегающей территории парковка автотранспорта на 1300 мест.

Реализация проекта – за полтора года

От первой забитой сваи прошло чуть более полутора лет. Но каких!

– Реализация проекта пришлась на очень непростой период – как для рынка коммерческой недвижимости, так и для всей мировой экономики, – заметил на открытии ТРЦ директор направления коммерческой недвижимости компании «Макси» Андрей Антоницин. – Но, несмотря на все трудности, мы закончили строительство торгово-развлекательного центра, привлекли к сотрудничеству крупнейшие федеральные и международные бренды. Ряд из них в Кирове будут представлены впервые. Мы рады, что вместе с нами делают бизнес и кировские предприниматели. Реализация подобного проекта невозможна без качественной транспортной инфраструктуры. Когда мы покупали этот земельный участок, к нему примыкали две улицы. Благодаря правительству Кировской области, которое откликнулось на наше обращение, было восстановлено третье подключение – с улицы Упита. Была реализована и кольцевая транспортная развязка. Словом, сделано много, но мы не останавливаемся, большая работа ещё впереди.

Не только магазины. Новый «Макси» даст кировчанам 1500 рабочих мест

«Территория, где можно и нужно вести бизнес»

И верно: в результате реализации инвестиционной программы в Кировской области общий объём вложений компании «Макси» составит порядка 3,6 млрд рублей. В розничных гипермаркетах и ТРЦ будет создано 1500 рабочих мест. А общая площадь объектов коммерческой недвижимости превысит 70 тысяч квадратных метров.

– Открытие таких торговых центров– это новые рабочие места. Это заработная плата. И это объект налогообложения, – подчеркнула министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева. – Мы, несомненно, в выигрыше от открытия таких объектов. И очень важно, что здесь представлены кировские предприниматели. Есть и предприниматели из других регионов, которые теперь рассматривают Кировскую область, как территорию, где можно и нужно вести свой бизнес. Компания «Макси» любит красивые даты. И я желаю, чтобы в её истории было больше красивых дат, связанных именно с Кировской областью.

Не только магазины. Новый «Макси» даст кировчанам 1500 рабочих мест

– Действительно, открытие такого крупного торгово-развлекательного центра – значимое событие для всех кировчан, – подтвердила и заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли региона Лариса Агалакова. – Это огромный вклад в развитие предпринимательства. Надеюсь, что ассортимент продукции вятских производителей в гипермаркете будет только увеличиваться.

Открытием торгово-развлекательного центра инвестиционная программа компании «Макси» не заканчивается. В ближайших планах – строительство аквапарка, садового и выставочного центров, автосалона, автозаправочной станции и ряда других объектов.

Лариса Агалакова, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли региона:

– Приятно, что на полках гипермаркета много продуктов наших товаропроизводителей. Это и молочная продукция, и мясная, и минеральные воды, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия и многое другое.

Не только магазины. Новый «Макси» даст кировчанам 1500 рабочих мест

Фото: группа «ТРЦ «Макси», Киров»«ВКонтакте»

Для справки

* Группа компаний «Макси» — одно из крупнейших предприятий Северо-Западного федерального округа России.

* Основными направлениями бизнеса являются: девелопмент коммерческой недвижимости; оптовая торговля и дистрибьюция продовольственных товаров; продуктовый ритейл (сеть гипермаркетов и супермаркетов «Макси», собственное пищевое производство); девелопмент жилой недвижимости.

* Бизнес компании развивается в 14 городах, 9 регионах и 3 федеральных округах России.

* Партнёрами «Макси» являются крупнейшие российские и зарубежные компании, такие как OBI, H&M, LPP, «Детский мир», «Лента», «Спортмастер», «М.Видео», «Технопарк», DNS, «Рив Гош», «Л’Этуаль», MelonFashionGroup, Zenden и многие другие.

Инвестпроекты «Макси» на Вятке

В Кировской области «Макси» реализует инвестиционные проекты уже более 5 лет. В 2014 году компания приобрела участок на ул. Луганской площадью 20 гектаров, чтобы создать здесь ритейл-парк. На часть территории был привлечён крупнейший европейский DIY-ритейлер и партнёр «Макси Девелопмент» – LeroyMerlin.

В 2019 году между министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области и компанией «Макси» подписано соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Карта милосердия». Владельцы такой дисконтной карты могут получить дополнительные скидки от 3% до 10% на социально значимые товары.

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Виктор Семёнов