Не все кировские студенты вернулись к очному обучению

Так проходит возвращение к традиционному формату учёбы в ВятГУ.

В крупнейшем вузе Кировской области рассказали о переходе на очное обучение. Напомним, приказ, разрешающий возвращение в вузы, ранее был размещён на сайте Минобразования.

С этой недели большинство российских вузов отказалось от дистанционки. Молодые люди и девушки вернулись в аудитории. Большинство преподавателей тоже заняли свои места. Исключением стали педагоги пенсионного возраста.

В ВятГУ сообщили, что с 8 февраля переход на очный формат начался, но не для всех студентов. Как сообщается на официальном сайте высшего учебного учреждения, на этой неделе за парты сели учебные группы (пока не потоки). Для потоков (большого числа студентов, где объединены несколько групп) занятия полностью в очном формате начнутся с 24 февраля.

Также уточняется, что для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения образовательный процесс в традиционном формате начнётся с 4 мая.

От всех студентов, которые уже начали посещать занятия, и педагогов требуется строгое соблюдение мер профилактики. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, протирать их антисептиками, использовать средства индивидуальной защиты.

Фото: mybryansk.ru