«Не всем летать в космос, надо и на земле прибираться»

Вячеслав Савицкий, водитель регионального оператора АО «Куприт».

Уже третий года Вячеслав работает водителем мусоровоза и, несмотря на постоянную загруженность, ни разу не пожалел о сделанном выборе. Главное, считает молодой человек, добросовестно выполнять свои обязанности, чтобы город был чистым и нареканий на службу вывоза бытовых отходов было меньше.

На работу

– Дневная смена начинается с шести утра. Но в гараж я прихожу уже в пять – машину посмотреть, узнать появившиеся выкладки от диспетчеров. Возвращаемся с работы только часам к семи-восьми вечера вместо положенных шести. Так что рабочая смена на деле выходит значительно дольше, нагрузка действительно большая, – рассказывает Вячеслав.

Впрочем, для него такой рабочий ритм не в тягость.

– Наша работа никогда лёгкой не была – ты и водитель, и рабочий по благоустройству – контейнерные площадки всегда надо было защищать от мусора. А там уж кто как это делал – на их совести, – говорит Вячеслав.

Новый год за уборкой

Работать в самый первый день Нового года ему выпало по графику. Едва дождался боя курантов – и спать. Подъём у Вячеслава всегда в 4 утра, поскольку живёт в Слободском районе. Так что кто-то отсыпался после праздничного застолья или, едва открыв глаза, продолжил веселиться, а Савицкий уже был на посту – вывозил со своей бригадой отходы из юго-западной части областного центра.

– Мусора было много, делали по два рейса к месту разгрузки в Лубягино. Сравнить с прошлым годом захламлённость этих площадок не могу, так как всегда работал по Нововятскому району. Для меня главное не стенать по этому поводу, а добросовестно делать своё дело, нести персональную ответственность за отведённый участок работы, – говорит молодой человек. И если бы ему и выпал отдых на Новый год, он сам бы напросился на работу – дополнительные смены руководство «Куприта» только приветствовало. К слову, уже в этом году Вячеслав отработал дополнительно две ночные смены. По его словам, исключительно добровольно, никто его к этому не принуждал.

Правда, после двух дневных и ночной смен следующая «смена», как шутит Вячеслав, только на диване.

Быть полезным для общества

В «Куприт» Вячеслав пришёл по совету друга. Был в то время в поиске работы, а приятель подсказал, что предприятие ищет водителей. До этого молодой человек уже поработал в разных организациях и водителем, и кладовщиком, но удовлетворения от своего труда не получал.

– Хотелось быть действительно полезным для общества – это не просто слова, эта черта характера досталась мне от родителей, которые с детства приучили к труду и порядку. Мы жили на селе, а там делать что-то своими руками было не зазорным – все с детства трудились. И родители не словами наставляли, а примером своим учили жить по совести, – рассказывает Вячеслав.

Его отец 25 лет отслужил во вневедомственной охране, и всю жизнь выступал, как говорит Вячеслав, за порядок и справедливость. Два созыва был депутатом Слободской районной думы.

– Так что и у меня есть социальная ответственность, стремление к справедливости и порядку. На любом месте надо так дело делать, чтобы не стыдно было за свою работу. В моём случае – чётко следовать графику движения и не оставлять за собой мусор на контейнерных площадках. Если уж взялся за вывоз бытовых отходов и уборку, то делать это надо тщательно, – говорит Вячеслав. – У меня такой принцип.

На новой машине

Вячеслав Савицкий уверен, что верно выбрал профессию – не всем же в космос летать, надо и на земле прибираться.

– Я на своём месте. Конечно, надо расти и соответствовать времени. Вот новые современные машины пришли, на уровень выше прежних по техническому стандарту. Мусоровозы большей вместимости. Они более комфортные, установлены камеры дальнего видения, облегчающие обзор. Кабина трёхместная, так что можно посадить ещё одного помощника. Вывожу мусор из Нововятского района. Затем диспетчер выстраивает новый маршрут. Сейчас такая установка: на выгрузку с незаполненной машиной не ездить. Благо новый автомобиль даёт понять, насколько он загружен – стоят весовые датчики, – рассказывает Вячеслав. И дополняет, что с новым директором «Куприта» работа выстроена чётко. Если прежнее руководство мы, водители, практически не видели, то Эдуард Патрушев человек не кабинетный, он постоянно среди людей – то в гараже, то в диспетчерской. Такое чувство, что он все 24 часа на посту.

«Хотелось бы, чтобы в нашем городе было чисто»

Но для этого требуются, как считает Вячеслав, не только усилия бригад мусоровозов, но и желание самих кировчан. Бывает, и пакеты с мусором швыряют, не доходя до контейнеров, и загораживают машинами подъезды к контейнерным площадкам, и шлагбаумами отгораживаются. Часто крупногабаритный мусор скидывают в контейнеры компании, которые занимаются ремонтом квартир. Несут в контейнер строительный мусор и сами жильцы, хотя его можно складировать на специально отведённом для этого месте.