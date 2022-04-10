Недалеко от Кирово-Чепецка пропал рыбак

Его «коллеги» заметили бесхозные снасти и вызвали спасателей.

ЧП произошло в субботу недалеко от кирово-чепецкого водоёма возле 3-го канала ТЭЦ-3. Рыбаки, пришедшие на лед, увидели брошенные принадлежности для зимней ловли. Хозяина вещей они разыскать не смогли и позвонили спасателям. Но и те не нашли мужчину.

В кировском МЧС в очередной раз напоминают: весенний лёд опасен! Даже если кажется, что его толщина достаточна для того, что выдержать вес человека, зачастую это не так. Дело в том, что под воздействием солнца и прибывающей воды лёд становится очень мягким и хрупким, превращаясь в снежную кашу. Чаще всего его жертвами становятся рыбаки, каждый год игнорирующие опасность ради удачного клева.

— Дважды в год – весной и осенью находятся смельчаки, не готовые расстаться с удилищами, — отмечают спасатели. — К сожалению, происходят и трагические случаи.

Фото: chepetsk.ru