Недропользователя лишили лицензии за нарушение условий договора

Областное министерство охраны окружающей среды приняло решение о досрочном прекращении права пользования участком недр предприятием, нарушившим условия лицензионного договора.

ООО «Движение-Недра» в 2017 году получило лицензию на добычу песка и песчано-гравийной смеси на острове Симановском в Кирове. Организацию обязали до 1 ноября 2018-го подготовить, согласовать и утвердить изменения технического проекта разработки месторождения.

Это условие договора выполнено не было даже после того, как министерство предупредило о возможности досрочного прекращения права пользования недрами.

Как сообщили в министерстве, «Движение-Недра» и ранее нарушало условия лицензии, добывая полезные ископаемые без необходимых документов и превышая допустимые объёмы.

Организация обжаловала решение министерства в суде, но оно устояло в двух апелляционных инстанциях.

Фото gk-press.if.ua