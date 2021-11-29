Неизвестная женщина оставила мальчику на котельничском автовокзале пакет с котятами

Ребенок об этом на момент получения ценного груза не знал. В пятницу утром на котельничском автовокзале женщина подошла к незнакомому ей ребенку и попросила присмотреть за пакетом, пока она отойдет «буквально на минутку».

Однако она так и не вернулась, а мальчику самому пора было садиться на свой рейс. Тогда малыш решился узнать, что же лежит в пакете? Там оказались четверо котят – три пацана и девочка. Они тихонько сидели в темноте и боялись даже пошевелиться.

Об этом происшествии рассказали в группе «Типичный Котельнич» с призывом пристроить пушистых крошек. Мол, кушают хорошо, в туалет ходят, выглядят как яркие солнышки.

К вечеру того же дня все котята обрели новый дом.

«Мы и сами не ожидали, что так быстро! Всем огромное спасибо за неравнодушие и участие в судьбе малышей» — написали в паблике.

Фото: vk.com/vkotle