Неизвестные вандалы расписали стены домов в Кирове

В ночь на пятницу неизвестные хулиганы расписали стены домов на улице Пугачева. Об акте вандализма рассказал в «Фейсбуке» кировский общественник Николай Пихтин.

— Дом 9 по улице Пугачева (и на соседних домах) чуть ли не весь расписан — на углу дома, на стенах, на дверях. Буду писать в органы и горадминистрацию — наверняка можно найти этих уродов. Есть же камеры наблюдения, наверняка найдутся свидетели, — написал он на своей странице. — Мы только фасад подкрасили — сразу нашлепали примерно такого же уровня и качества… Обидно это все, — написала в комментариях другая кировчанка.

Как предположили подписчики страницы, рисунки оставили «закладчики», рекламирующие большой, но незаконный доход. Однако при проверке «работы за 10 тысяч в день» интернет выдает сайт, предлагающий работу на дому.

— Кто соглашается и пробует там получить задание для работы, того дурят и пытаются выманить деньги.

Чуть позже Николай Пихтин рассказал, что сообщил о вандализме в горадминистрацию. Жители города надеются, что происшествие не останется без внимания.

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