Необходимость увеличения стоимости проезда в Кирове обсудят в марте

В РСТ прокомментировали предложения кировских перевозчиков об увеличении стоимости проезда в городском транспорте.

Руководитель региональной службы по тарифам Максим Михайлов рассказал, что РСТ получила предложения от 8 автотранспортных организаций Кирова, Слободского и Кирово-Чепецка. Все перевозчики предлагают поднять стоимость проезда.

Диапазон предложений составляет от 42,5 до 56,3 рублей в городе и от 6,5 до 9,6 рублей за пассажиро-километр в пригороде. Все расчеты проведены по рекомендованным методикам.

В качестве главного аргумента в пользу повышения цен перевозчики приводят убыточность работы транспортных организаций. Она связана с ростом цен на топливо более чем на 15 процентов, инфляцией (более 13 процентов) и снижением пассажиропотока на 20 процентов.

Все заявки будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством. РСТ проведет экспертизу, которая включает в себя анализ фактических расходов перевозчиков и проверку расчетов на предмет экономической обоснованности. Работа будет проведена в течение февраля-марта.

После этого будет принято решение о необходимости пересмотра тарифов со II квартала 2022 года.

Напомним, что в настоящее время проезд в кировском транспорте стоит 26 рублей. В других городах стоимость проезда варьируется от 29 рублей (Уфа) до 35 рублей (Казань).