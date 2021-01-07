Неравнодушные кировчане спасли из капкана еще одну собаку

Пса с капканом на передней лапе заметили в конце декабря. О происшествии сообщил паблик «Собачье сердце» «ВКонтакте». — Новый случай. На этот раз капкан защемил лапу дикой собаке, — написали администраторы группы.

Инцидент произошел в районе улицы Щорса. Собаку, которой дали кличку Шейла, пытались поймать больше недели. В течение праздничных дней зоозащитники и просто неравнодушные жители города несколько раз выходили на поиски. 6 января они увенчались успехом. Волонтеры буквально прошли по следам и нашли лаз, где пряталась собака. Пса изловили с помощью специальной сетки.

Спасенную Шейлу привезли в ветеринарную клинику. По словам зоозащитников, травмированную лапу вероятнее всего придется ампутировать. Однако собака жива и чувствует себя хорошо.

Этот инцидент с капканом – уже третий в Кирове за последний месяц. Ранее волонтеры спасли бездомного пса Рэда с капканом на морде. Также в ловушку угодил домашний пес, гулявший вместе с хозяевами. Как предполагают кировчане, капканы ставят на стаю собак, обитающую у Лобановского кладбища.

Обо всех происшествиях волонтеры сообщили в полицию.

Фото: vk.com/kirov.house.for.stray.dogs