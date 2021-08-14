Несовершеннолетняя кировчанка получила золотую медаль на Чемпионате мира

14-летняя кировчанка быстрее всех трижды поднялась на башню за золотом Чемпионата мира.

Кировчанка Алёна Мальцева, учащаяся 21-го лицея, получила золотую медаль на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Она показала самый лучший результат (7:86) в подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню среди девушек младшей группы — от 14 лет и младше. Причем, во всех трёх забегах.

Ранее Алёна Мальцева за высокие результаты на всероссийских соревнованиях была включена в состав национальной сборной. Проходящий сейчас в Хорватии (городе Чаковце) чемпионат проходит под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей. За кубок борются команды России, Белоруссии, Болгарии, Индии, Латвии, Словакии, Чехии, Хорватии и Эстонии.