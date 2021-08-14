Главная > Новости > Несовершеннолетняя кировчанка получила золотую медаль на Чемпионате мира

Несовершеннолетняя кировчанка получила золотую медаль на Чемпионате мира

Игорь Нелюбин Новости, Спорт

14-летняя кировчанка быстрее всех трижды поднялась на башню за золотом Чемпионата мира.

Кировчанка Алёна Мальцева, учащаяся 21-го лицея, получила золотую медаль на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Она показала самый лучший результат (7:86) в подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню среди девушек младшей группы — от 14 лет и младше. Причем, во всех трёх забегах.

Несовершеннолетняя кировчанка получила золотую медаль на Чемпионате мира Несовершеннолетняя кировчанка получила золотую медаль на Чемпионате мира Несовершеннолетняя кировчанка получила золотую медаль на Чемпионате мираНесовершеннолетняя кировчанка получила золотую медаль на Чемпионате мира

Ранее Алёна Мальцева за высокие результаты на всероссийских соревнованиях была включена в состав национальной сборной. Проходящий сейчас в Хорватии (городе Чаковце) чемпионат проходит под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей. За кубок борются команды России, Белоруссии, Болгарии, Индии, Латвии, Словакии, Чехии, Хорватии и Эстонии.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Игорь Нелюбин