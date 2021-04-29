Нетрезвый кировчанин сообщил о минировании поезда «Вятка»

Сообщение о запрещенном устройстве в одном из вагонов поезда Москва – Киров поступило в дежурную часть линейного отдела МВД на транспорте. В это время состав прибывал на станцию Шахунья Нижегородской области.

На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции и экстренных служб, а также кинологи с собаками. В ходе проверки поезда, вокзала и прилегающей территории и взрывных устройств обнаружено не было.

Через некоторое время сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний кировчанин, который совершил звонок, будучи в состоянии опьянения. Подозреваемого доставили в отдел для установления обстоятельств случившегося.

Ранее в Кировской области мужчина в шутку «заминировал» дом соседа.