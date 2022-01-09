Нетрезвый молодой человек проник на охраняемый комбинат в Кирове

В новогодние праздники на охраняемый объект в Кирове проник нетрезвый местный житель.

Инцидент произошел на днях около 5 часов утра. На одном из предприятий сработал сигнал тревоги.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они обнаружили на комбинате 24-летнего молодого человека. Визитер был пьян, вел себя неадекватно и кричал, что его преследуют.

При проверке документов выяснилось, что молодой человек находится в розыске по подозрению в нескольких кражах. Для разбирательства задержанного передали полицейским.