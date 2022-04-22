Нетрезвый житель Кирова зарезал знакомого пенсионера

В Кирове нетрезвый мужчина зарезал своего собутыльника. О происшествии сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла 20 апреля в доме на улице Ленина. Двое мужчин вместе выпивали, а затем между ними произошел конфликт.

Ссора переросла в драку. 49-летний гость схватил нож и несколько раз ударил хозяина квартиры в шею.

От полученного ранения 66-летний мужчина скончался. Осознав, что натворил, злоумышленник скрылся с места преступления.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ведется следствие.