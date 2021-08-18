Нетрезвый житель Котельнича получил срок за катание с горки на таксофоне

Инцидент произошел в марте 2021 года в селе Боровка. О происшествии рассказали в областной прокуратуре.

В снежный день нетрезвый котельничанин сорвал со стены магазина таксофон – единственное средство электросвязи в селе – и отправился кататься на нем с горки, используя его вместо санок.

Из-за хулиганского поступка жители села Боровка на некоторое время остались без связи. Владельцу таксофона ПАО «Ростелеком» был причинен ущерб в размере 31 тысячи рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном. С учетом уже имеющихся судимостей суд приговорил мужчину к реальному сроку – 1 год и 3 месяца колонии строгого режима.

Таксофон в Боровке в настоящее время отремонтирован.