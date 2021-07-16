Никите Белых предъявили обвинение в превышении должностных полномочий

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Как считает следствие, в конце 2011 года он обеспечил выделение средств регионального бюджета АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» — якобы для строительства и покупки жилья работникам бюджетной сферы. При этом Белых отдавал себе отчёт в том, что АО «КРИК» не имеет полномочий по включению квартир в специализированный жилищный фонд и управлению государственным или муниципальным жилфондом.

Средства в сумме 448 млн рублей были израсходованы корпорацией на текущие нужды, приобретенные квартиры стали её собственностью и по этой причине не могли составлять специализированный жилфонд, не являлись служебными жилыми помещениями и вопреки требованиям законодательства сдавались на условиях льготной аренды.

Никита Белых активно освещал в СМИ реализацию программы «Служебное жилье». В её рамках якобы осуществлялись закупка и строительство служебного жилья. Но на деле она не была разработана и утверждена.

Кроме того, в 2015 году экс-губернатор способствовал заключению договора займа АО «КРИК» с одной из компаний на сумму 320 млн рублей. Деньги с уплатой процентов необходимо было вернуть до ноября 2016-го.

Затем он давал поручения о распределении этих средств на нужды других юрлиц, не связанные с уставными целями деятельности корпорации. Организации находились в неплатежеспособном состоянии, и задачей было улучшение их финансового положения.

Суммы задолженности в АО «КРИК» не были возвращены. Впоследствии решением Арбитражного суда в пользу корпорации с правительства области взыскали более 202 млн рублей.

В результате бюджету региона был причинен материальный ущерб.

Оба уголовных дела объединены в одно производство.

В начале июля Никита Белых был этапирован в Киров из колонии в Рязанской области, где он отбывает срок за получение взяток.