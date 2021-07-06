Никиту Белых доставили к следователю в Кирове (+ВИДЕО)

В соцсетях выложили видео, как Никиту Юрьевича привезли к зданию следственного комитета.

Сегодня утром стало известно, что кировские следователи по материалам УФСБ возбудили еще одно дело в отношении Никиты Белых. На этот раз его обвиняют в том, что в шесть лет назад из личной заинтересованности он посодействовал заключению договора займа АО «КРИК» с одной из компаний Кировской области на сумму 320 миллионов рублей.

Следственный комитет опубликовал в соцсетях видео, на кадрах которого бывшего губернатора в наручниках доставляют к следователю. Девушка в форме зачитывает Никите Юрьевичу обвинение с экрана компьютера. Белых выглядит уставшим и измотанным, но внимательно слушает следователя.

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