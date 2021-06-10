Бывшего губернатора области Никиту Белых вновь этапировали в Киров из рязанской колонии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Грохотова.

Белых будет допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, связанному с деятельностью АО «КРИК» («Кировская региональная ипотечная корпорация»).

По словам Грохотова, финансовые проблемы (впоследствии они привели к банкротству) возникли у организации после того, как его клиент являлся губернатором области.

Для допросов по этому делу Никиту Юрьевича уже этапировали в Киров осенью 2020 года. В настоящее время он отбывает срок за получение взяток.

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