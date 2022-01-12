Николай Журков стал главой администрации губернатора и правительства Кировской области

Министр юстиции Николай Журков возглавит администрацию губернатора и правительства Кировской области. Первым рабочим днем Николая Василевича в новой должности станет 13 января.

Николай Журков родился в 1958 году в Челябинской области. По образованию юрист. Работал следователем, прокурором следственного управления, межрайонным прокурором.

В 2006 году назначен прокурором Брянской области. С 2015 по 2020 годы был прокурором Кировской области. В 2020-2021 годах работал первым заместителем руководителя администрации правительства региона.

Ровно год назад Николай Журков был назначен министром юстиции Кировской области.