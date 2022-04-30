«Нива» может стать похожей на Ford Bronco

В апреле популярному внедорожнику исполнилось 45 лет. За эти годы в Советском Союзе и Российской Федерации было выпущено больше двух с половиной миллионов автомобилей. Ещё 700 тысяч внедорожников отправлены на экспорт. Что ж, 45? Самое время строить планы на будущее.

Так, на портале cenyavto.com независимые дизайнеры показали первые фоторендеры «Лады Нива 4х4 Урбан» 2022-2023 модельного года.

Дизайн очень похож на новенький Ford Bronco. При этом, благодаря новому кузову, «Нива» может получить некоторые современные опции, например, LED-оптику. Предполагается, что стоить подобная модель может около миллиона рублей.