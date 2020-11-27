Нижегородский театр кукол покажет в Кирове свои лучшие спектакли

В Киров с гастролями прибыли артисты Нижегородского академического театра кукол. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией гастроли нижегородских кукольников откладывались дважды. Но в ноябре встреча наконец-то состоялась. И 27-29 ноября Киров увидит три спектакля: «Тайна абрикосового дерева», «Все мыши любят сыр» и «Кошкин дом».

— Этот год был очень непредсказуемым. И то, что сегодня мы здесь собрались, можно считать событием на грани чудесного, — сказала директор театра кукол Елена Одинцова, представляя журналистам гостей – режиссера Александра Антоненко и режиссера и актера Марата Сабирова, чьи работы будут показаны на вятской сцене.

Нижегородцы в Кирове оказались впервые, однако с работами вятских кукольников знакомы. И очень рады теплому приему со стороны коллег.

Нижегородский театр кукол немногим старше кировского – он был основан в 1929 году. В его репертуаре были и детские, и взрослые спектакли. Необычен он тем, что большинство его кукол – тростевые, которые приводятся в движение при помощи трости.

О самих спектаклях режиссеры много говорить не стали, предоставив зрителям увидеть все самим.

— Нелегкое это дело – рассказывать о своих постановках, — сказал Александр Антоненко. — Лучше один раз увидеть, — добавил Марат Сабиров.

А вот о театре порассуждать не отказались. Вопрос, почему родителям лучше приходить на спектакли вместе с детьми, на пресс-конференциях задают уже не первый раз.

— Маленький человечек сталкивается с трудностями и задает вопросы, на которые не так-то просто ответить родителям. А когда они на конкретном примере увидят, что такое хорошо и что такое плохо, смогут говорить с ребенком на его языке через спектакль, — говорит Александр Антоненко. — Потому мы и хотим, чтобы к нам приходили семьями – мамы, папы, бабушки, дедушки, — подчеркивает Наталья Красильникова, главный режиссер театра кукол. — Для детей и взрослых мы делаем проект «Вечерняя сказка». И очень интересно потом наблюдать, как прямо здесь, в театре, взрослые и дети обсуждают то, что увидели. — Какими бы циничными мы ни казались сами себе, какие бы мы плохие поступки ни совершали, в каждом из нас сидит маленькая девочка, маленький мальчик. И сидит она, клянусь вам, до старости, — добавила Елена Одинцова. — И театр кукол нас всех возвращает к этим мальчикам и девочкам, которые там, внутри. И это прекрасно – каждый раз заглядывать через маленькое волшебное окошечко в тот потаенный мир, который – оказывается нашим.

В чем же все-таки тайна абрикосового дерева? (на правах отзыва)

Сделать пару кадров и незаметно уйти – спектакль-то детский. Так думала я, заходя в зал. Но не вышло – сказка оказалась для всех. Посудите сами. Старый Хачатур и его внучка Сатик мечтают вырастить абрикосовый сад, но вот загвоздка – растить-то придется на каменистой почве, на которой и трава не примется. Абрикосы в деревне растут только у жадного Арэга, который все продает и ничего не покупает. А между их домами снует сплетница Осан, которая лучше умрет, чем промолчит. И не было бы спектакля, если бы не волшебство – жадина Арэг в насмешку дарит Сатик косточку, из которой за ночь вырастает абрикосовое дерево. Но чудо не по нраву завистнику, когда оно случается с соседом.

Зрители были в восторге. Даже самые маленькие, которым трудно высидеть и десять минут, смотрели, не отрываясь. Практически до конца спектакля в зале стояла тишина, прерываемая лишь аплодисментами на особо забавных моментах. В числе несомненных достоинств «Тайны абрикосового дерева» Александра Антоненко – легкий и какой-то народный юмор, понятный всем от мала до велика, минималистические, но до мелочей продуманные декорации, и удивительно точно подмеченные детали. Чего стоят одни только вороны, которые каждый день клюют абрикосы в саду у Арэга, и ослики, до смешного похожие на своих хозяев.

Мораль сей басни, на наш взгляд, такова – любая мечта может стать былью. Надо лишь добавить к ней немножко дружбы, терпения и, может быть, человечности. А в рамках «семейного показа» — это повод еще раз порассуждать о том, каким должно быть добро, чтобы победить.

Подробнее о гастролях Нижегородского театра кукол в Кирове читайте в ближайшем номере газеты «Кировская правда».