«Ночь искусств» в Кирове: музейные сокровища, мастер-классы, шедевры классической музыки

Сегодня кировчане смогут окунуться в мир искусства, при этом даже не выходя за пределы свой квартиры.

4 ноября мы отмечаем День народного единства. Сегодня же в стране проходит всероссийская акция «Ночь искусств». Большинство мероприятий состоятся в онлайн-режиме.

Примечательно, что в некоторых библиотеках акция стартовала ещё накануне, 3 ноября. Поэтому к сегодняшнему дню официальные страницы Пушкинки, Герценки, библиотеки имени Альберта Лиханова и других уже выложили любопытные мастер-классы, викторины, виртуальные выставки. Познакомиться с ними можно в любое удобное для вас время. Например, Пушкинка предлагает прослушать ТОП-8 шедевров классической музыки.

Как сообщает министерство культуры Кировской области, драмтеатр в своей официальной группе «ВКонтакте» 4 ноября организует трансляцию архивных постановок «Клятвенные девы» и «Осенние скрипки». В свою очередь Театр на Спасской анонсирует хит прошлых лет. В соцсетях представят видеозапись спектакля «Волшебная флейта».

Вятская филармония тоже присоединяется к «Ночи искусств». Для своих подписчиков сотрудники приготовили сразу несколько сюрпризов.

— В 2021 году всероссийская акция приурочена ко Дню народного единства. В Вятской филармонии она пройдёт в ОНЛАЙН формате. Приглашаем всех, — гласит пост в группе филармонии.

В 18 часов на страничке начнётся концерт Вятского оркестра русских народных инструментов имени Ф. И. Шаляпина. В 20 часов стартует концертная программа SOLEDAD. Известные музыканты нашего города исполнят композиции аргентинского композитора Астора Пьяццоллы в авторской аранжировке. Все желающие смогут почувствовать себя так, как будто бы они присутствуют на концерте великого Астора и его легендарного коллектива.

Также жители Кировской области сегодня смогут окунуться в мировое искусство и побывать в учреждении культуры любого города нашей страны. Выставочные залы, музеи, театры, библиотеки подготовили программы в онлайн-формате. Российский национальный музей музыки приглашает на экскурсию «Сокровища». Она расскажет о самых необычных экспонатах музея. В Новой Третьяковке сегодня устраивают «Ночь Врубеля». С подробной афишей можно познакомиться на сайте Культура.рф.

Кстати, «Ночь искусств» в Кирове проходит не только онлайн, но и офлайн. Посетить музеи и театры можно при соблюдении санитарных требований и при наличии QR-кода.