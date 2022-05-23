«Ночь музеев» посетили более 20 тысяч кировчан

Акция «Ночь музеев» в Кирове собрала более 20 тысяч посетителей. Мероприятия прошли как в муниципальных, так и в частных музеях.

Всероссийскую акцию поддержали более 2 тысяч музеев по всей России. Традиционно к ней присоединились и кировские учреждения. Для некоторых музеев это был первый опыт участия в подобных мероприятиях.

Одним из постоянных участников акции является Кировский краеведческий музей. В этом году на его площадках прошли 50 различных мероприятий. В них приняли участие около 9 тысяч человек.

Половина из них – в основном, семьи с детьми – побывала в главном здании музея на улице Спасской. Юным кировчанам очень понравились мастер-классы по изготовлению русской народной куклы и росписи гипсовых фигурок. А вечером ребята поучаствовали в экскурсии с фонариками и посмотрели световое шоу.

Кировский космоцентр 21 мая посетили 5589 человек. Они посмотрели текущие экспозиции, побывали в планетарии и услышали лекцию «Взгляд в небо. Вопросы и ответы», а также поучаствовали в «космических» мастер-классах.

2207 человек побывали в Вятском художественном музее. Самыми популярными стали семейная экскурсия-квест по выставке «Вокруг света с художниками за 80 дней» и кураторская экскурсия директора музея Анны Шакиной по персональной выставке Дмитрия Белюкина «Историческая картина». А юные кировчане смогли попробовать себя в роли экскурсоводов в рамках проекта «Искусство глазами юных».

Вятский палеонтологический музей в «Ночь музеев» принял 1686 посетителей. Они увидели постоянную экспозицию музея и поучаствовали в мастер-классах, оставив на память «ископаемые» сувениры.