Ночью кировчане смогут увидеть полярное сияние

Сейчас в сторону нашей планеты с Солнца летит мощный корональный выброс.

Учёные зафиксировали вспышки на Солнце. Они спровоцировали выброс корональной массы. Он представляет собой гигантское облако солнечной плазмы. Оно пронизано магнитными полевыми линиями.

Как только выброс достигнет нашей планеты, начнётся геомагнитная буря. В это время на небосводе можно будет заметить полярное сияние. Магические переливы распространяться на 60-80 градусов над горизонтом. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, поэтому шансы наблюдать свечение верхних слоёв атмосферы велики. Но делать это лучше всего вдали от города и от искусственных источников света.

По сообщению паблика «Любительская Метеорология в Кирове», точность прогноза полярных сияний намного ниже, чем точность реального прогноза погоды.

Ранее мы сообщали, что в регионе стартовал осенний сезон наблюдений за полярными сияниями.

Фото: Александр Лутошкин