Ночью небо над Кировом озарит полярное сияние

Полярное сияние будет сопровождаться геомагнитной бурей

В прошлую субботу от Солнца оторвался крупный протуберанец (плазменное образование, в виде выступа на краю солнечного диска). Он повлек за собой выброс корональной массы, за что ей жители нашей планеты будут обязаны красивому зрелищу — небесному свечению в ночь после Дня защитника Отечества.

Как сообщает телеграмм-канал Любительская Астрономия в Кирове, как правило, такие явления дают возможность увидеть многоцветное свечение в верхних слоях атмосферы через пару-тройку дней. В этот раз, по подсчетам американских исследователей, дивные небесные краски неба можно будет наблюдать в ночь с 23 по 24 февраля.

Ночь ожидается ясной. Единственное, что может помещать наблюдению – иллюминация города. Смотреть нужно на северную часть горизонта.

Добавим, во время подобных природных явлений метеочувствительные люди отмечают ухудшение состояния, вялость и различные боли. В этот раз ожидается малая геомагнитная буря.

Фото: vk.com/astro_kirov